Fluitconcert keerde Duivelse vibe, maar Oekraïne heeft grotere zorgen: wat veranderde sinds het EK-duel?

vr 22 november 2024 16:58

Oekraïne is voor België een reminder aan het fluitconcert en de oorlog.

Een beladen tegenstander op heel wat vlakken. De Rode Duivels nemen het in maart tegen Oekraïne op voor het behoud in de A-divisie van de Nations League. Uitgerekend tegen de Oekraïners kenterde het gevoel rond onze nationale 11 helemaal op het EK. Maar hoe liggen de kaarten voor beide teams 5 maanden later?

Toen Oekraïne uit het balletje tevoorschijn kwam, zal ook Domenico Tedesco nog eens teruggedacht hebben aan het bijzondere tafereel op 26 juni. Op de slotspeeldag van de Euro 2024-groepsfase moesten de Rode Duivels en hun tegenstander zich nog verzekeren van kwalificatie. Wat volgde was een zenuwslopende partij die vooral door flauwe Belgen eindigde in een sisser: 0-0. Landgenoten die de trip maakten naar Stuttgart voelden zich bekocht door de inzet van hun helden. Sommigen ervan lieten zich zelfs gaan in een fluitconcert. "Dat had ik helemaal niet verwacht", schudde de bondscoach toen zijn hoofd. Een nederlaag tegen Frankrijk later zou het positivisme rond de nationale ploeg onder Tedesco helemaal gekeerd zijn.

Sportieve en politieke zorgen

De kans is groot dat de Rode Duivels in maart een gelijkaardige ploeg treffen in de barragematchen. Bij Oekraïne rekent bondscoach Rebrov nog steeds op de flitsen van Mychajlo Moedryk - almaar vaker op de achtergrond bij Chelsea. Een kleine zorg bij de immer stugge ploeg zijn "de Oekraïense Messi" zijn speelminuten. Scherpschutter Artem Dovbyk beloonde zijn wonderjaar bij Girona dan weer met een transfer naar AS Roma. Een vaste rol heeft hij er nog niet, cijfers wel: de spits trof 6 keer raak ondanks de kwakkelstart van de Romeinen. De verdediging van de Belgen is maar best bij de pinken.

Dovbyk doet bij Roma wat hij ook bij Girona kon: scoren.

Maar écht flitsen? Dat deed Oekraïne ook na het EK nooit. In de B-divisie van de Nations League kreeg de nummer 25 van de FIFA-ranglijst met Tsjechië (45e), Albanië (65e) en Georgië (67e) op papier drie hapklare brokken. Toch was het eerst verslikken geblazen. Want Oekraïne verloor zijn eerste twee wedstrijden tegen Albanië en Tsjechië. Na een zege en twee draws stond er enorme druk op het duel van de slotspeeldag in Albanië. Oleksandr Zintsjenko en Roman Jaremtsjoek - ken je hem nog? - bevrijdden hun land binnen de eerste 10 speelminuten. Maar uiteraard was ook nu de sportieve opluchting relatief.

Want wat volgde was een politiek statement van de kapitein. Zintsjenko ging na zijn doelpunt aan de cornervlag een truitje ophalen met daarop het getal 1.000. Want uitgerekend op 19 november duurde de strijd tegen Rusland al zo lang. Het blijft de grootste bekommernis van volk en spelers als de nationale ploeg samenkomt. Zintsjenko's shirt gaat gehandtekend over de toonbank om geld in te zamelen voor revalidatiecentra in het thuisland. "1.000 dagen oorlog, onthoud de prijs", deelde de Oekraïense voetbalbond over de symbolische actie. Dat het land door de goals tegen Albanië tweede werd in zijn groep en kans maakt op een plek in de A-divisie? Een opsteker, dat wel. "Zeker omdat we de speelstijl, sterke en zwakke punten van België kennen na het EK", laat de bondscoach optekenen. "Al blijft een land van dat kaliber kloppen een flinke uitdaging." Voetbal, de belangrijkste bijzaak. Dat zal het ook tegen de Rode Duivels in maart blijven.

