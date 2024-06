De opvolger van Messi en het torinstinct van een Club-spits: dit is Duivels-tegenstander Oekraïne

Meer dan ooit de belangrijkste bijzaak in het leven. Duivels-tegenstander Oekraïne staat op dit EK voor een sportieve opdracht met een politieke rand. En net dat maakt hen straks zó gevaarlijk. Een voorstelling van onze laatste groepstegenstander.

Een lichtpunt in alle miserie.

Dat is wat Oekraïne op dit EK moet zijn voor het thuisfront. Families zijn er uit elkaar getrokken en huizen verwoest, maar voetbal kan de lijm zijn die het land in het midden van de oorlog (even) weer samenbrengt.

Dat bewees de kwalificatie voor dit EK al. Die verliep niet zonder slag of stoot en kwam er pas na play-offs tegen Bosnië en Herzegovina (1-2) en IJsland (2-1), telkens met goals in het slot.

Maar de Oekraïeners maalden er niet om. De kwalificatie was een verademing voor de mannen van coach Serhij Rebrov én een sprankeltje hoop voor wie thuis toekeek. Wat moet kwalificatie voor de knock-outfase in Duitsland dan geven?