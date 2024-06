Comeback Oekraïne gooit poule Duivels helemaal open, oude bekende Jaremtsjoek scoort winnende treffer tegen Slovakije

Geen Loenin

Bij de Oekraïners is er een opvallende afwezige in het basiselftal. Andri Loenin, keeper van Real Madrid, maakte een paar foutjes in de vorige match en wordt naar de bank verwezen. Troebin krijgt deze keer de voorkeur.



In vergelijking met de nederlaag tegen Roemenië (3-0) zijn er nog drie wissels. Jarmolenko komt in de plaats van Tsyhankov voorin, Stepanenko staat zijn plaats af aan Brazjko en rechtsback Tymtsjyk vervangt Konoplja, die geen goede indruk maakte tegen Roemenië.