Ongezien: fans fluiten Rode Duivels uit na flauwe prestatie, De Bruyne stuurt ploeg zonder groeten naar binnen

En toen de speaker aankondigde dat KDB uitgeroepen was tot 'Man of the Match' volgde nog eens een salvo. Ook tijdens het lijninterview van de aanvoerder was er veel gefluit te horen.

Nadat De Bruyne de rest van de groep weggestuurd had, werd het fluitconcert in de tribunes alleen maar luider.

Dit had ik niet verwacht. De kwalificatie was nochtans belangrijk voor ons.

Op de persconferentie na de wedstrijd reageerde bondscoach Domenico Tedesco "verrast" op de gebeurtenissen na affluiten.

"Dit had ik niet verwacht. Het was belangrijk voor ons dat we de volgende ronde konden halen", vertelde hij.



"Of ik een boodschap heb voor de supporters na het fluitconcert? Neen, we hebben onze fans nodig. Het was dan ook een grote verrassing voor mij dat ze floten. Nogmaals: we hebben elkaar nodig."



Ook Carrasco keek met lede ogen naar de tribunes. "Het is wel teleurstellend, ja", jammerde hij. "We hebben onze fans nodig."

"De vorige wedstrijd speelden we goed, maar nu hadden we het inderdaad moeilijker, ja. Maar we zijn één grote eenheid, we hebben de fans echt nodig”, probeerde hij de moed weer hoog te houden.