Bleke Duivels bibberen naar brilscore tegen Oekraïne: Belgen veroordeeld tot clash met Frankrijk

De groepswinst lag zomaar voor het grijpen, maar België leek het cadeautje van Slovakije en Roemenië niet in ontvangst te willen nemen. Tegen Oekraïne bibberden de opvallend bleke Rode Duivels naar een gelijkspel: 0-0. Een resultaat waar bondscoach Tedesco vrede mee leek te nemen, want hij wisselde verrassend behoudend. België leek schrik te hebben om te verliezen én ontsnapte meerdere keren aan de 1-0 en moet zich nu opmaken voor een clash tegen topland Frankrijk.

De poule van de Rode Duivels heeft voor een paar EK-primeurs gezorgd. Het is de eerste keer dat vier ploegen met evenveel punten eindigen én dat een ploeg met vier punten laatste eindigt in de groep. Die twijfelachtige eer is voor Oekraïne. Roemenië is dan weer voor het eerst groepswinnaar op een EK.

In de slotfase flirten de Rode Duivels een paar keer met de uitschakeling. Casteels houdt Malinovski van een schitterend olympisch doelpunt, Castagne blokt een kanonskogel van diezelfde Malinovski af en Soedakov vergeet de Belgen in de extra tijd af te straffen.

Want ons halve oog op die andere match in Groep E zag hoe Slovakije en Roemenië gelijke tred hielden. Dan een 1-0 incasseren en virtueel uitgeschakeld de rust ingaan? Liever niet.

In de eerste 45 minuten van het allesbeslissende duel kon België - met Trossard in plaats van Lukebakio - dat gevoel niet wegnemen. Tedesco zag zijn ploeg de match nooit echt in handen nemen, uitgespeelde kansen waren schaars.

Helft twee begon weer met een stevige draai aan de roulette.

Wanneer zou Oekraïne all in durven gaan? En had Tedesco nog een goeie gok in de mouw van zijn beige kostuum zitten? Zenuwslopende stresstest in Stuttgart.

Het eerste kwartier na rust leverde overigens helemaal niks op. De Oekraïense bondscoach Rebrov verhoogde dan maar een eerste keer de inzet door Zinchenko in te brengen, Tedesco antwoordde met Carrasco (voor Trossard) en Mangala (voor Tielemans). Gokken op het puntje van de zekerheid, dus.

En ondertussen in Slovakije - Roemenië? 1-1 - dan weet je het wel.

De ingevallen Carrasco zorgde uiteindelijk wel nog voor wat dreiging met twee kansen. Eentje wrong hij ongelukkig de nek om, een andere pareerde Troebin. Aan de overkant moest ook Casteels aan de bak en verdween een schot in het zijnet.

In minuut 83 draaide oude bekende Roeslan Malinovski bijna een hoekschop rechtstreeks in doel. Casteels voorkwam een drama - dit had zomaar een pijnlijke exit kunnen betekenen.

In minuut 91 sneed Soedakov nog een laatste keer gevaarlijk door de Duivelse defensie. Gelukkig ging zijn schot recht naar Casteels. Oef, oef, oef.

Met de staart tussen de benen bibberden de Belgen naar het laatste fluitsignaal. Geen groepswinst, evenmin een exit, maar wel als tweede naar de 1/8e finales. Daar wacht maandag een clash tegen Frankrijk in Düsseldorf.

Moeten de Duivels daar nu blij mee zijn of niet?