Frankrijk wacht Rode Duivels maandag op in 1/8e finale, België staat voor bijna onmogelijke missie richting finale

De Rode Duivels kennen het grootste deel van hun parcours voor de rest van het EK. Met de teleurstellende draw tegen Oekraïne hebben de Belgen het zich niet makkelijk gemaakt. Frankrijk wacht maandag om 18u in Düsseldorf al in de volgende ronde, ook Portugal, Spanje en Duitsland zitten aan onze kant van de tabel.

Een gemiste kans.

België kon zich vandaag, net als op het EK in 2016, trakteren op een plek op de “gemakkelijkere” kant van de tabel. Met groepswinst werd menig topland ontweken en kwam België tegen één van de beste derdes.

Het resultaat van de andere groepswedstrijd zat alvast goed, maar België bleef steken op een 0-0. Zo eindigt iedereen op een gelijk puntenaantal en zijn het doelsaldo en het aantal gemaakte doelpunten doorslaggevend. België heeft een minder doelsaldo dan Roemenië, en eindigt dus als tweede.

Daardoor volgt Frankrijk in de 1/8e finales. Een revanche voor de halve finale op het WK in 2018 kan op maandag 1 juli, om 18u in de Düsseldorf Arena.

Mochten de Belgen dat tot een goed eind brengen, zijn ook de volgende opdrachten niet eenvoudig. Portugal kan wachten in een eventuelekwartfinale, Duitsland en Spanje zijn opties voor de halve finale.

Zo deden de Belgen zichzelf absoluut geen cadeau.

Roemenië wint de groep en komt dus tegen Nederland of Slovenië, ook Slovakije is zeker van de volgende ronde. Daarin bekampen de Slovaken Engeland of Spanje. Oekraïne moet ondanks het behalen van 4 punten naar huis.