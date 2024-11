Het ene al realistischer dan het andere: welke scenario's zijn er nog voor Rode Duivels in de Nations League?

De Rode Duivels spelen deze week hun laatste twee poulewedstrijden in de Nations League. België lijkt af te stevenen op de 3e plaats en de degradatie play-offs, maar het kan ook nog anders uitdraaien: drie mogelijke scenario's.

Die wedstrijden worden gespeeld in maart, met een heen- en terugmatch. De landen uit de A-divisie zijn reekshoofd en spelen de terugwedstrijd voor eigen volk.

Ja, mathematisch kan het nog: de Rode Duivels kunnen nog steeds de top 2 halen in hun poule en zich daarmee plaatsen voor de kwartfinales van de Nations League.

Daarvoor zal België sowieso zelf een 6 op 6 moeten halen tegen Italië en Israël én is het hopen dat Italië of Frankrijk 0 op 6 haalt.

De Rode Duivels kunnen daarvoor vanavond een eerste aanzet geven door Italië te verslaan. Áls dat gebeurt én wanneer de Squadra Azzurra zondag ook verliest van Frankrijk tellen de Italianen en de Belgen allebei 10 punten, maar zullen de Rode Duivels in het voordeel zijn door de onderlinge confrontatie.

Over Frankrijk wippen, lijkt voor de Duivels een onrealistisch scenario. Wanneer de Fransen 1 op 6 halen, zijn ze ongrijpbaar. Overigens kunnen Frankrijk en Italië het ook op een akkoordje gooien: bij een gelijkspel zondag in Italië zijn beide landen sowieso door. Een salonremise in Milaan?