Biergooier kreeg PV voor slagen en verwondingen: "Applaus uit publiek toen hij opgepakt werd"

"Crapuleus en marginaal", noemde Iserbyts ploegbaas Jurgen Mettepenningen het.

Het beeld van de "veldritfan" die een beker bier over Eli Iserbyt kieperde, is ook daags na de Koppenbergcross "talk of the town".

"Toen we de beelden zagen, hebben we vanuit de controle-unit aan de aankomst onmiddellijk ingegrepen", vertelt Christophe Impens van Golazo, dat de Koppenbergcross organiseert.



"We hebben de man en zijn locatie op het parcours onmiddellijk doorgeseind naar onze eventmanager, die samen met de lokale politie de man ging zoeken. Hij werd onmiddellijk gevonden en opgepakt."

"Toen duidelijk werd dat de man opgepakt was en dit ook in beeld werd getoond, kwam er spontaan applaus vanuit het publiek. Het is dus duidelijk dat de 12.299 andere aanwezigen de actie van de man niet apprecieerden."