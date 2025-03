Experten delen doodsoorzaak Maradona op proces tegen artsen: "Hij stapelde dagenlang water op, dat moet je zien"

Op het proces tegen de behandelende artsen van Diego Maradona hebben forensische experten getuigd over de doodsoorzaak van de voetballegende. De Argentijn zou overleden zijn aan de gevolgen van een longoedeem, waarbij hij dagenlang water opstapelde. "Ook zijn hart was volledig bedekt met vet en bloedklonters", klonk het in de rechtszaal.

Het gaat over een patiënt die dagenlang water had opgestapeld, dat is niet acuut.

Het gaat over een patiënt die dagenlang water had opgestapeld, dat is niet acuut.

Die opstapeling van vocht was volgens de experten een proces van lange adem.

"Het gaat over een patiënt die dagenlang water had opgestapeld, dat is niet acuut. Dit was iets wat de dokters hadden moeten zien", zei Cassinelli. “Elke arts die een patiënt onderzoekt, zou het vinden.”

De bevindingen stroken alvast met de verklaringen van verschillende getuigen, die merkten dat Maradona's gezicht en buik buitensporig opgezwollen raakten.

Een uitspraak in het proces tegen de zeven zorgverleners volgt vermoedelijk pas in juli.