Aangeslagen Eli Iserbyt reageert op biergooier: "Ik was er toch niet goed van, dit verwacht je niet"

vr 1 november 2024 16:29

Niet zijn tweede plaats, wel wat er in de tweede ronde gebeurde, zal toch vooral blijven hangen bij Eli Iserbyt. Na een sterke start werd onze landgenoot het slachtoffer van een bierdouche van een aanwezige "supporter" op de Koppenbergcross. "Het was onverwacht en recht in mijn gezicht", zuchtte Iserbyt.

Dat het na de Koppenbergcross niet over zijn sportieve prestatie, maar wel over een biergooier moest gaan, was jammer.



Zeker voor Eli Iserbyt zelf, die in de vierde ronde getrakteerd werd op een bierdouche van een "supporter" langs de lijn. "Ik was er twee ronden toch niet goed van", vertelde Iserbyt na de wedstrijd. "Het was onverwacht en ook recht in mijn gezicht. Je verwacht het toch niet in zo'n wedstrijd." "Maar goed, het was aan mij om daarna opnieuw de focus te vinden", hield hij het hoofd toch koel. "Dat duurde wel even, maar naar het einde toe leek het toch weer te lukken."

Het heeft geen grote impact op mijn wedstrijd gehad, maar ik was er toch even niet goed van. Eli Iserbyt