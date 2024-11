VIDEO - "Dit is crapuleus en marginaal": supporter gooit bier op Eli Iserbyt, politie grijpt meteen in

Jammerlijk tafereel tijdens de Koppenbergcross. Een supporter aan de zijlijn trakteert de voorbijrijdende Eli Iserbyt op een bierdouche. De renner van Pauwels Sauzen - Bingoal blijft er stoïcijns onder, maar zijn ploegleider Jurgen Mettepenningen reageert meteen scherp. "Dit is crapuleus en marginaal", klinkt het. De aanwezige politie greep meteen in en begeleidde de biergooier naar buiten.

"Dit is crapuleus en marginaal", fulmineert Mettepenningen.

In de tweede ronde krijgt koploper Eli Iserbyt een beker bier over zijn hoofd van een "supporter" langs de lijn. Zelf reageerde de renner niet, maar zijn ploegleider Jurgen Mettepenningen liet wel meteen van zich horen.

Een moment om snel te vergeten in de anders attractieve Koppenbergcross.

Niemand apprecieert dat. De mensen naast u hebben daar geen lol in.

Ook onze commentator Paul Herygers keek met lede ogen naar het tafereel: "Het zal toch weer niet waar zijn, zeker", zuchtte hij. "We hebben het al eens in Hulst meegemaakt."

De aanwezige politie greep meteen in en begeleidde de man in kwestie meteen naar buiten.

"Die hangt eraan", zag ook Herygers. "Je weet dat er beelden zijn. Wie haalt het in godsnaam in zijn hoofd? Dat is een vogel voor de kat."

