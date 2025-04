"Zonder die val win ik": Remco Evenepoel houdt "dubbele gevoelens" over aan podiumplek in Amstel Gold Race

kalender zo 20 april 2025 17:40

Ook in zijn tweede koersdag heeft Remco Evenepoel getoond dat hij geweldige benen heeft na zijn comeback. In de Amstel Gold Race kon hij niet winnen, maar hij kon wel het gat op Tadej Pogacar samen met Mattias Skjelmose dichten. In de sprint eindigde de olympische kampioen uiteindelijk als derde, al vloekte Evenepoel vooral op de val.

Het was even schrikken toen uit de koers het nieuws doorsijpelde dat Remco Evenepoel gevallen was op ongeveer 100 kilometer van de finish. Toch kwam de olympische kampioen nog terug en won hij ei zo na. In de sprint eindigde hij als derde na Mattias Skjelmose en Tadej Pogacar.



"Ik heb toch dubbele gevoelens", analyseerde Evenepoel achteraf. "Positief, want ik kom van heel ver. Het is nog maar mijn tweede koersdag en ik kan op de sterkste man van het moment terugkomen. Dat werkt motiverend, want dat was nog niet gebeurd."



Over zijn sprint was Evenepoel niet echt tevreden. "Ik denk dat ik iets te vroeg aanga in de sprint. Het was schuin wind tegen en misschien moest ik nog meer naar rechts gaan, maar ik ben geen sprinter en durf de kantjes niet op te zoeken."



"Ze komen er niet veel over. Ze pakken maar een halve fiets. Als ik nog 50 meter wacht ..." Ook de valpartij eerder in de koers brak Evenepoel zuur op. "Zonder die val had ik de koers gewonnen", oppert hij.

"Ik moest zeker 30 kilometer achtervolgen en dan was er nog een valpartij met mijn eigen ploegmaat Pepijn Reinderink. Het was heel hectisch op die smalle wegen, links, rechts en op en af."



Het is vooral goed dat Tadej eens is teruggehaald. Remco Evenepoel

"Ik moet 100 Watt meer duwen om terug te komen. In zo'n koers betaal je die cash. Als ik die krachten kan sparen, kon ik misschien nog aanvallen op de Cauberg of alleen proberen weg te rijden. Maar dat zal voor volgend jaar zijn."



Ondanks die verloren energie pakte Evenepoel Pogacar wel nog terug. "Ik had er op een bepaald moment geen goed oog in. Hij had een mooie gangmaker door die motor schuin voor hem. Al heb ik dat zelf ook al meegemaakt."



"Toch ben ik tevreden, ik kom van heel ver. Dat al doen in een koers van 6 uur, dat is alleen maar goed voor volgende week en daarna."



"Op zich heb ik me wel verbaasd. Ik voelde me goed, ook na de valpartij zat ik niet op de limiet", merkt Evenepoel op. Ook mentaal haalt hij brandstof uit zijn koers.



"Het is vooral goed dat Tadej eens is teruggehaald. Dat zal hem wat twijfels geven. Normaal is hij de rapste van de drie, maar toch werd hij geklopt. We zaten alle drie op de limiet."



En de lessen uit de sprint? Die neemt hij mee: "In Luik zal ik niet dezelfde fout maken", knipoogt Evenepoel naar volgende week zondag.