Jelle Vossen openhartig over pijnlijke huldiging: "Als ik heel eerlijk mag zijn, heeft me dat enorm diep geraakt"

wo 30 oktober 2024 11:17

Met enkele dagen vertraging heeft Jelle Vossen dan toch zijn 600e wedstrijd als prof gespeeld. De aanvaller kwam gisteravond aan de aftrap bij Zulte Waregem in de bekerzege tegen Dender. Na afloop bekende Vossen wel dat zijn bankzittersrol van afgelopen zaterdag hem geraakt had. "Het had een fantastische middag kunnen worden."

Het had zaterdag een feestdag moeten worden voor Jelle Vossen, die voor de match tegen Francs Borains gehuldigd werd voor wat zijn 600e profwedstrijd zou zijn. Maar het feestje werd er eentje in mineur, want Vossen bleef 90 minuten op de bank. Die 600e wedstrijd kreeg hij gisteravond met wat vertraging alsnog, want Vossen stond in de basis in het bekerduel met Dender. En het werd ook een mooie avond, want Zulte Waregem knikkerde de eersteklasser uit de beker. Na afloop kwam de aanvaller wel nog even terug op het voorval. "Het had een fantastische namiddag kunnen en misschien wel moeten worden afgelopen zaterdag. Alle ingrediënten waren aanwezig om er iets heel moois van te maken", vertelt Vossen aan Sporza.

Het had een fantastische namiddag kunnen en misschien wel moeten worden afgelopen zaterdag. Jelle Vossen