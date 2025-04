Jelle Vossen schenkt Zulte Waregem de titel, RWDM in zak en as na gemiste promotie

Een veel spannender verhaal konden scenarioschrijvers niet verzinnen om de ontknoping in de Challenger Pro League te schrijven. Nummers 1 en 2 in een rechtstreekse confrontatie tegenover elkaar voor de titel en de promotie, met de mogelijkheid dat een derde hond alsnog met de hoofdprijs naar huis zou kunnen. Zulte Waregem en RWDM wisten wat ze moesten. RWDM had aan een gelijkspel genoeg om zeker te zijn van de promotie, Zulte Waregem kon maar best winnen als het alles in eigen handen wilde houden. Toch was het RWDM, dat de afgelopen weken al twee matchballen liet liggen, dat het scherpste startte. Maar na een dik kwartier nam Zulte Waregem toch het heft in handen. Jelle Vossen kon tot drie keer niet scoren, telkens lag doelman Lathouwers of een verdediger net voor de lijn in de weg. Even later trapte Wilguens Paugain een gat in de lucht. En net wanneer ook RWDM zijn neus nog eens aan het venster stak, sloeg Zulte Waregem genadeloos toe. Na een knappe aanval vond Paugain het hoofd van Petr Hedl, die helemaal alleen de bal kon binnenkoppen.1-0 en Zulte Waregem virtueel kampioen, al had RWDM nog geen reden tot panikeren door de 0-0-stand tussen Lommel en La Louvière.

Toch wilde RWDM het niet op zijn beloop laten en ging het vol op zoek naar de gelijkmaker. De Brusselaars kwamen furieus uit de kleedkamer, maar tot grote kansen kwam het niet. Iets na het uur was het zelfs Zulte dat het dichtste bij een doelpunt kwam. Anton Tanghe zette zich goed door, maar zijn schot zoefde voorlangs. En een paar minuten later hield doelman Lathouwers Vossen van een dubbele voorsprong met een prima redding. Maar met nog 20 minuten te spelen sloeg Biron de thuisfans met verstomming. Hij plukte een lange bal geweldig uit de lucht en trapte de bal voorbij Van der Gouw. Zo was RWDM opnieuw virtueel kampioen, terwijl ook Zulte Waregem nog op promotiekoers lag.

Het was het begin van een razend spannend slot, eentje waarin Biron het naliet om na een snelle counter de winning goal te maken met nog 5 minuten te spelen. En een minuut later verhinderde Biron per ongeluk dat een kopbal van zijn ploegmaat Ziani richting doel zou gaan. Het zou een minuut later heel pijnlijk blijken, want Jelle Vossen ontsnapte door de verdediging en met een stiftje klopte hij Lathouwers. Met zijn 15e doelpunt van het seizoen schoot hij Zulte Waregem richting de titel. Voor RWDM zou het nog een extra pijnlijke avond worden, want La Louvière ging in het slotkwartier nog op en over Lommel, waardoor RWDM alsnog naast de rechtstreekse promotie grijpt.

Nicolas Rommens (Zulte Waregem):



"Als je het zo kan afmaken voor al deze supporters is dat fantastisch. We gaan met 1-0 de rust in en dan wisten we dat ze gingen komen in de 2e helft, want aan een gelijkspel hadden ze niets. Dat we het op het einde nog met 2-1 over de streep kunnen trekken, is fantastisch. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik denk dat ik niet snel ga slapen vanavond."

Sven Vandenbroeck (coach Zulte Waregem):



"Dit gevoel kan je niet omschrijven", aldus een dolgelukkige coach. "We hebben een heel jaar lang afgezien. Als je dan een paar minuten voor het einde die goal maakt, is dat ongelofelijk. Op dat moment denk je aan niets. Alles is plots weg. Ik denk dat het nog eventjes gaat duren voordat alles terugkomt. Ik drink dan wel geen alcohol, maar ik ga wel feesten vanavond."