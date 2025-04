La Louvière gaat van hel naar hemel met late winnende treffer en promoveert na één jaar in 1B al naar 1A

La Louvière heeft zich verzekerd van promotie naar de Jupiler Pro League. Het kende een moeizame avond tegen Lommel, maar trok finaal toch aan het langste eind met een doelpunt in de 92e minuut. Na amper één seizoen als promovendus is 1B mag het meteen naar de hoogste klasse van het Belgische profvoetbal. Door de zege van Zulte Waregem wordt het uiteindelijk tweede.

Het venijn zat meer dan ooit in de staart. Na een non-match tussen Lommel en La Louvière werd nog drie keer gescoord in het slot.

Lommel, dat in het klassement niks meer te winnen had, gaf een energieloos La Louvière het deksel op de neus in minuut 78. Lucas Schoofs

werkte in twee tijden de bal in doel.

Meteen werd het wel 1-1, dankzij dame Fortuna. Doelman Pieklak kon de bal niet klemmen bij een schot en Amankwah duwde de bal ongelukkig voorbij zijn eigen keeper.

Dat gaf La Louvière, dat bij winst zeker was van promotie, de nodig boost. Het pompte ballen in de zestien en in de 92e minuut volgde de ultieme beloning.

Met enkele snelle passes bereikten de bezoekers hun bedrijvige aanvaller Belkheir. Hij werkte koelbloedig af en stuurde La Louvière naar de Jupiler Pro League: 1-2.

Na nog wat trammelant in de slotminuten volgde het laatste fluitsignaal en een enorm feest in het uitvak. Na amper één seizoen in de Challenger Pro League promoveert La Louvière naar 1A, voor het eerst sinds de fusie.