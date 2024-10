Pijnlijke "huldiging" 600e match Vossen zorgt voor onbegrip bij Extra Time: "Hier wordt toch over gepraat?"

Het bracht bij Verheyen herinneringen terug aan zijn laatste wedstrijd. "Ik stond op 2 gele kaarten, dus ik mocht de match ervoor geen gele kaart pakken. Daar wordt toch over gepraat? Hoe gaan we het oplossen dat je op een fatsoenlijke manier die laatste match kan spelen?"



"Ik zat op Beerschot dan ook op de bank. Die trainer moet daar ook mee bezig zijn. Dan denk ik dat dat een taak van de coach is."



"Maar is er ook een tijd waar het voorbij is?", vroeg Joos zich af. "Want hem 1 minuut laten invallen, is ook belachelijk. Het moet dan minstens 20 minuten zijn."



"Het stond wel 2-2 en Zulte Waregem had een rode kaart, dan wordt het nog moeilijk natuurlijk", antwoordde Verheyen. "Maar het is toch ook niet dat hij niet kan sjotten?"



"Een ander argument (om hem in te brengen) is ook dat Vanaken zich niet elke week kan vrijmaken om die trui te komen afgeven", lacht Van der Elst ten slotte.



"Al kan er volgende week wel iemand anders die trui nog eens komen geven", nam Youri Mulder het slotwoord. "Ik ben vrij."