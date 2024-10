Anticlimax voor Zulte Waregem: kelderploeg Francs Borains klimt in verhitte slotfase nog op gelijke hoogte

Een frustrerende avond voor Zulte Waregem. De leider in de Challenger Pro League leek lang op weg naar een comfortabele overwinning, maar in het slot van de wedstrijd kwam Francs Borains nog terug van 2-0 tot 2-2. En zo dreigt Essevee zijn koppositie opnieuw te moeten delen met RWDM.

Zulte Waregem ontpopte zich de voorbije weken meer en meer tot dé te kloppen ploeg in de Challenger Pro League.



Met een reeks van zeven ongeslagen wedstrijden katapulteerden de West-Vlamingen zich naar een eenzame leidersplaats. Dat het extrasportief vierkant draait binnen de club, had schijnbaar geen effect op de spelerskern.



En ook tegen kelderploeg Francs Borains leek Essevee een mooie namiddag tegemoet te gaan. Nadat Jelle Vossen door eregast en boezemvriend Hans Vanaken geëerd werd voor zijn 600e profwedstrijd, klom de thuisploeg na een dik uur naar een comfortabele 2-0-voorsprong.



Vlak na de rust brak Nyssen de ban, een kwartier later verdubbelde Erenberg de score. Beiden bedankten Demba voor de assist.

Boeken toe? Neen, plots kantelde de wedstrijd helemaal.

Meteen na de 2-0 bracht Ruiz-Atil de bedrijvige bezoekers weer in de wedstrijd. En tot overmaat van ramp zorgde Lavie in de slotfase voor de gelijkmaker. Een gefrustreerd Zulte Waregem viel nadien ook nog met tien na rood voor Laurent Lemoine.

Zulte Waregem (20 punten) blijft voorlopig alleen aan kop in de Challenger Pro League, al kan RWDM (17 punten) zich later op de avond wel nog op gelijke hoogte hijsen mits winst tegen Deinze. Francs Borains is dertiende met slechts 7 op 27.