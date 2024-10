Ook eersteklasser Dender moet eraan geloven: Zulte Waregem zet ongeslagen reeks voort in Beker

In april ontmoetten beide coaches elkaar nog, maar dan helemaal anders. Vincent Euvrard was toen nog aan de slag bij Zulte Waregem en pakte toen de Lierse Kempenzonen van Sven Vandenbroeck in met 4-1.



Vanavond begonnen ze allebei met een schone lei. Het Dender van Euvrard kwam met liefst tien verse spelers aan de aftrap, terwijl Zulte Waregem het met zes wissls deed tegenover vorig weekend. Jelle Vossen mocht met wat vertraging toch zijn 600ste profwedstrijd spelen, al zat een hoofdrol er niet in voor de veteraan.



Die was er na een kwartiertje wél voor Traoré, die mocht ontsnappen en de 1-0 voorbij Devriendt legde. De Waregemse vreugde was van korte duur. Laks verdedigen bij de thuisploeg zorgde ervoor dat Acquah rustig kon uithalen vanuit het halve maantje. 1-1 en alles te herdoen.



Rond het halfuur nam Essevee de zaak duidelijk in handen. Het werd daarvoor ook beloond, al kwam de 2-1 niet uit een academische aanval. Mooi was de goal wel. Tanghe nam de bal vol op zijn slof en joeg hem keihard tegen het net.



Dender was het aan zijn stand als eersteklasser verplicht om iets aan die achterstand te doen. Met enkele frisse krachten schoten de bezoekers na de rust fors uit de startblokken. Masangu knikte nipt over en Acquah stelde Bostyn serieus op de proef met een krachtig schot.



De druk van Dender bleef aanhouden, maar dan zonder verdere uitgesproken kansen. Die waren er wel voor een uitgkookt Zulte Waregem. Labie mikte net naast en Erenbjerg dwong Devriendt van ver tot een lastige redding. Aan de score veranderde er uiteindelijk niets meer.



Na afloop ontstond er nog een opstootje, maar dat was bij Essevee snel vergeten. Dat blijft voor de tiende wedstrijd op rij ongeslagen en stoot door naar de achtste finales van de Croky Cup. Dender verlaat het bekertoernooi roemloos na één ronde.