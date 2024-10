Lachen geblazen bij ja/nee met Ikwuemesi Chukwubuikem Charles (OHL): "Ik bezorg commentatoren de daver"

Extra Time kon de matchwinnaar van OHL op het veld van Charleroi strikken voor de wekelijkse ja/nee-vraagjes. Ze lieten de razendsnelle Nigeriaanse spits zich wel zelf voorstellen: "Want ik weet dat Ikwuemesi Chukwubuikem Charles de commentatoren de daver op het lijf bezorgt", lachte de aanvaller. Daarmee was meteen de toon gezet van een fijn gesprek met herhaalde lachbui.

OH Leuven nam Chukwubuikem in juli over van Salernitana. Zijn twee goals in de 0-2-zege afgelopen weekend waren zijn eerste doelpunten in Leuvense loondienst.



Deden die goals meer deugd dan zijn doelpunt tegen Juventus vorig seizoen in de beker?



"Da's een lastige", volgde snel weer een lach. "Kunnen we deze vraag overslaan?"



Of Charleroi-verdediger Andreou hem al de doktersrekening heeft gestuurd voor de verkoudheid die Chukwubuikem hem bezorgde bij de eerste goal?





"Nee", was het korte antwoord met de glimlach.



Was OHL-coach Oscar Garcia ook verbaasd dat jij zó snel was?



"Ik denk niet dat hij verbaasd was."



Onze vragensteller moest de interviewee duidelijk maken dat Garcia bij Barcelona heeft gespeeld onder Johan Cruijff. En dat hij nog samenspeelde met Ronaldo, Rivaldo...



Chukwubuikem keek geamuseerd: "Ik denk dat ik vanavond wat opzoekingswerk te doen heb."





Wat hij ook nog moet ontdekken is een donderdagavondje uit naar de Oude Markt in Leuven. "Ik ga niet uit. Ik ben altijd thuis: slapen, trainen en weer naar huis. Ik weet niet wie van mijn ploegmaats dat wel zou doen. Dat weten alleen zijzelf."