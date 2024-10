Geen verjaardagsfeestje voor Charleroi: OH Leuven vergalt galawedstrijd met hyperefficiënte eerste helft

Een gigantische tifo, veel vuurwerk en nog meer luide gezangen. Alles in het Stade de Pays de Charleroi was klaar om het 120-jarig bestaan van de club in stijl te vieren. Maar tussen de lijnen botste Charleroi op een hyperefficiënt OH Leuven. In de eerste helft kregen de bezoekers 2 kansen, maar beide gingen binnen. En zo kende het feestje toch een ferme anticlimax.