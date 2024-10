"Zelfs het 'gewone voetbal' is nú al weg": Extra Time legt vinger op de wond van zwalpend Anderlecht

Een prestatie zo bleek dat Extra Time er nauwelijks over uitgepraat raakte. Anderlecht zou een klein mirakel voltooid hebben, mocht het een punt gepakt hebben in Brugge. Zondebok Zanka miste een torenhoge kans, maar de problemen liggen veel dieper. "Voor de bal gebeurt er gewoon niets", is Gert Verheyen scherp voor paars-wit.

"Dat is redelijk ongelooflijk", pikt Franky Van der Elst meteen in. "Je mag dan wel centrale verdediger zijn met slechte voeten, maar die moet je wel binnen trappen."

Een vraag die op de tafel van Extra Time gegooid moest worden: hoe ongelooflijk is het dat Zanka die kans in de slotminuut mist?

"Ik vind wel dat als je zo iemand haalt, dat je zijn kwaliteit niet goed inschat of de competitie onderschat", reageert Van der Elst. "Maar, oké ... Anderlecht verliest niet alleen op Beerschot of Brugge door Zanka."

"Voert dit de druk op Fredberg weer op? Zanka is toch een speler uit zijn portefeuille", gooit Filip Joos in de groep.

"Het ontbrak Anderlecht helemaal aan geloof in Brugge. Niemand geloofde erin dat ze iets konden rapen in Brugge", stelt een verbaasde Verheyen vast.

Toen Hubert overnam, zagen we plots diepgang. Zelfs dat is nu al weg.

"Is het dan niet onbegrijpelijk dat Anderlecht zo voor de dag komt in zo'n belangrijke wedstrijd tegen Club Brugge?", deelt Youri Mulder luidop zijn bedenking.

De tafel knikt instemmend en merkt op dat ook cijfermatig de neerwaartse spiraal al is ingezet onder David Hubert.

"Plus, toen Hubert overnam, zagen we plots diepgang", neemt Verheyen het laatste woord. "Niets speciaals, want het was gewoon voetbal. Maar zelfs dat is nu al weg."

En dus moet paars-wit op zoek naar oplossingen, maar vooral naar zichzelf.