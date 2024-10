Het verlies te veel: Erik ten Hag ontslagen bij Manchester United

Na opnieuw een pijnlijke nederlaag afgelopen weekend heeft Manchester United de knoop doorgehakt. Erik ten Hag zal vanaf vandaag niet meer aan de zijlijn staan in Old Trafford.



De Nederlander kwam in april 2022 over van Ajax, waar hij 4 jaar op de bank zat. Hij loodste de Nederlandse ploeg naar 3 landstitels met aanvallend voetbal. Hij haalde ook de halve finale van de Champions League in 2019.



Maar in Engeland ging het allemaal niet zo vlot. In 2023 eindigde United wel nog als derde in de Premier League en won het de Carabao Cup, al bleef vooral de publieke discussie met sterspeler Cristiano Ronaldo bij. Ook in 2024 won Ten Hag een prijs: de FA Cup.



Maar die trofee maskeerde dat United eigenlijk in crisis verkeerde. Het eindigde als 8e, de slechtste eindnotering sinds 1990. Een ontslag dreigde dan ook al in het tussenseizoen, maar de bazen gaven de Nederlander toch nog het vertrouwen en verlengden zijn contract zelfs tot 2026.



Maar United bleef dit seizoen in hetzelfde bedje ziek en staat maar 14e na de nederlaag tegen West Ham dit weekend. Het won maar 1 van zijn laatste 8 wedstrijden.



In een clubstatement neemt United afscheid van Ten Hag. "We zijn dankbaar voor alles wat Erik gedaan heeft tijdens zijn periode bij ons en we wensen hem veel succes in de toekomst."



Ruud van Nistelrooy neemt nu zijn taken over als interim-coach, maar United gaat wel op zoek naar een nieuwe hoofdcoach.