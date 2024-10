VIDEO - Was dit penalty? Manchester United verliest na discutabele fase in extra tijd

zo 27 oktober 2024 17:05

West Ham United einde 2 - 1 Manchester United 25' - Geel - Lucas Paquetá 30' - Geel - Konstantinos Mavropanos 59' - Geel - Matthijs de Ligt 59' - Verv. Marcus Rashford door Amad Diallo 71' - Verv. Michail Antonio door Danny Ings 74' - Doelpunt - Crysencio Summerville (1 - 0) 75' - Geel - Crysencio Summerville 79' - Verv. Christian Eriksen door Joshua Zirkzee 81' - Doelpunt - Casemiro (1 - 1) 84' - Verv. Noussair Mazraoui door Victor Lindelöf 90+2' - Doelpunt strafschop - Jarrod Bowen (2 - 1) 90+4' - Verv. Guido Rodríguez door Aaron Cresswell 90+5' - Geel - Emerson Palmieri 90+6' - Geel - Aaron Cresswell Premier League - speeldag 9 - 27/10/24 - 15:00 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 74' Crysencio Summerville 74' Crysencio Summerville 1 - 0 81' Casemiro 1 - 1 Casemiro 81' 90+2' Jarrod Bowen 90+2' Jarrod Bowen 2 - 1

Manchester United heeft op bezoek bij West Ham een pijnlijke nederlaag geleden. Het raakte 2 keer de lat en Dalot miste onbegrijpelijk in de eerste helft, maar vooral de penaltyfase in de extra tijd zal nog besproken worden. Na een lange VAR-interventie wees de scheids naar de stip en Bowen trapte de 2-1 binnen.

Was dit een penalty? Oordeel vooral zelf

Hoeveel pech kan je hebben? Manchester United heeft tegen West Ham vooral in de eigen voet geschoten, al zal het na de wedstrijd ook met de vinger richting de scheids wijzen.



In de toegevoegde tijd kreeg United nog een (discutabele?) penalty tegen. Jarrod Bowen nam het geschenk in dankbaarheid aan en zette de 2-1-eindstand op het bord.



Al kunnen ze het bij Manchester United niet enkel op de scheids steken. In de eerste helft kwam de ploeg van Ten Hag tot driemaal toe bijna op voorsprong. Al na 2 minuten schoot Garnacho op de lat, maar vooral de misser van Diego Dalot was heel pijnlijk.



En in minuut 40 ging de bal nog eens op de lat van West Ham. Een West Ham-verdediger verschalkte bijna zijn eigen doelman, maar had dus het geluk aan zijn zijde.



En nog voor de rust moest West Ham-doelman Fabianski zich onderscheiden met een prima redding op een kopbal van Casemiro.

Lopetegui had begrepen dat het zo niet verder kon en besloot in te grijpen bij de rust. Hij voerde prompt 3 wissels uit en dat miset zijn effect niet. West Ham kwam voor het eerst echt in de match en na 73 minuten zette een van de wissels - Summerville - West Ham zowaar op voorsprong.



Van het deksel op de neus gesproken.

Maar Manchester United liet het daar niet bij. Nog geen 10 minuten later stond het al opnieuw gelijk. Zirkzee kopte richting doel, maar Casemiro besloot er ook zijn hoofd tegen te zetten. 1-1 en alles weer te herdoen. Tot die bewuste penaltyfase, dus. Een ultiem slotoffensief mocht niet meer baten.



Man United blijft in de rechterkolom hangen en ziet West Ham zelfs naast zich komen te staan.