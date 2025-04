Auf Wiedersehen! Na 25 jaar verlaat clubicoon Thomas Müller (tegen zijn zin) Bayern München

Dat had hij liever anders gezien, maar de 35-jarige aanvallende middenvelder is al even geen basispion meer en de Duitse topclub wenste zijn contract niet te verlengen.

De komende weken kan het clubicoon zijn prijzenkast nog aandikken, daarna is het afgelopen voor Müller bij zijn grote liefde. In de zomer zwaait hij af bij Bayern München.

"Maakt me niet uit hoeveel minuten ik speel, ik geniet er nog altijd van om samen met mijn ploegmaats te voetballen en voor de prijzen te strijden", reageert Thomas Müller op de sociale media.



"Die rol had ik ook volgend jaar nog willen spelen, maar de club heeft beslist om niet te praten over een contract voor komend seizoen."



Waar Müller enigszins begrip voor heeft. "Hoewel het niet strookt met mijn persoonlijke wens, respecteer ik de beslissing van de club."



Of Müller helemaal kapt met voetballen, is niet duidelijk. Zijn afscheid betekent wel het einde van een tijdperk in München. Bij de nationale ploeg van Duitsland zwaaide Müller vorig jaar af na het EK in eigen land.