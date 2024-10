"Vernederend": Spaanse en Franse pers zijn snoeihard voor "wereldkampioen buitenspel" Kylian Mbappé

Kylian Mbappé beleefde gisteren niet zijn beste voetbalavond tijdens de eerste Clasico uit zijn carrière. Dat zorgt voor bikkelharde commentaren in de Spaanse en Franse pers. "Het is zorgwekkend, dat zullen ze hem in Bernabeu niet vergeven."

"Als ze de hoogtepunten van de match op tv bekijken, beseffen ze bij Real dat ze een gouden kans hebben laten liggen om Barcelona met de grond gelijk te maken."



"Kylian Mbappé stond de hele eerste helft buitenspel en bij een handvol één-op-ééns tegen Barça-doelman Iñaki Peña ging hij telkens de mist in."



"De Fransman is een van de snelste en krachtigste spitsen ter wereld en hoeft niet op het randje van de buitenspellijn te kamperen. Keer op keer werd hij dan ook betrapt op buitenspel, waardoor zijn goal in de 1e helft werd afgekeurd."



"6 keer werd er in de eerste helft gefloten voor buitenspel van Mbappé, Ancelotti werd er wanhopig van."

"In de tweede helft miste Mbappé scherpte. Zijn misser in de 64e minuut voorkwam een comeback. En na die fout... stond Mbappé weer buitenspel."



"Mbappé staat nu in de schijnwerpers in het Bernabeu, dat niemand vergeeft. Vraag het maar aan Zidane of Cristiano..."