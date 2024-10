Barcelona deelt Real Madrid uppercut van jewelste uit met 4 goals in spetterende Clasico

za 26 oktober 2024 22:53

Real Madrid einde 0 - 4 FC Barcelona 44' - Geel - Marc Casadó 54' - Doelpunt - Robert Lewandowski (0 - 1) 56' - Doelpunt - Robert Lewandowski (0 - 2) 63' - Verv. Aurélien Tchouaméni door Luka Modric 65' - Verv. Marc Casadó door Dani Olmo 69' - Geel - Jules Koundé 75' - Geel - Iñigo Martínez 77' - Verv. Eduardo Camavinga door Brahim Díaz 77' - Doelpunt - Lamine Yamal (0 - 3) 80' - Geel - Vinícius Júnior 82' - Geel - Iñaki Peña 84' - Doelpunt - Raphinha (0 - 4) 87' - Geel - Éder Militão 87' - Verv. Ferland Mendy door Fran García 87' - Verv. Pedri door Gavi 90' - Geel - Gavi LaLiga EA Sports - speeldag 11 - 26/10/24 - 21:02 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 54' Robert Lewandowski 0 - 1 Robert Lewandowski 54' 56' Robert Lewandowski 0 - 2 Robert Lewandowski 56' 77' Lamine Yamal 0 - 3 Lamine Yamal 77' 84' Raphinha 0 - 4 Raphinha 84'

Barcelona waant zich even koning voetbal. In Madrid werd het een helft onder de voet gelopen door een oppermachtig Real. Maar Vinicius en vooral gebeten hond Mbappé leken vervloekt in hun afwerking. De aartsrivaal pakte uit met een lesje in efficiëntie. Lewandowski, Yamal en Raphinha zorgden voor een overdreven, maar daarom niet minder pijnlijke 0-4-eindstand.



De meest geanticipeerde Clasico in jaren.

Miljoenen mensen stonden in de virtuele wachtrij om de moeder der klassiekers te bekijken in een afgeladen vol Bernabeu. 'Slechts' 85.000 gelukkigen kregen die eer.

Want wat voor een schouwspel voerden Real Madrid en Barcelona op vanaf minuut 1.

Kylian Mbappé ontsnapte meteen in de rug van de hoge linie van de bezoekers en besloot in het zijnet. Ook zijn spitsmaatje Vinicius - binnenkort de grote favoriet voor de Gouden Bal - kon het risicovolle verdedigen van Barça niet afstraffen door dramatische afwerking.

Wat volgde was een moordend tempo. Het spel ging van links naar rechts alsof het een Nederlandse hit was. Al maakte Barcelona daarbij té veel foute keuzes en werd het in de verdrukking gespeeld door de eeuwige rivaal.

Mbappé - dan toch hij - liet Madrid ontploffen, maar zag zijn eerste treffer in de Clasico afgekeurd voor buitenspel. Hansi Flick haalde terecht opgelucht adem dat het 0-0 stond bij de rust.

Frenkie de Jong kwam in het veld om evenwicht te brengen, maar Barcelona bleef in hetzelfde bedje ziek.

Al had het een troefkaart in handen: de vloek van Mbappé. De Franse ster stapelde de buitenspelfases op. Ook zijn tweede goal van de avond werd terecht afgekeurd.

En wie morst met kansen ...

Plots opende Casado de witte zee met één bal. Robert Lewandowski nam aan en legde de thuisaanhang met een schuiver het zwijgen op. Een ogenblik later stond het plots zelfs 0-2 na een knap geplaatste kopbal - geassisteerd door Flick die het voordeed langs de lijn.

Een lesje in efficiëntie dat Real wel erg zuur opbrak.

Want na de 0-2 zakte het geloof helemaal weg bij de thuisploeg. Yamal - tot dan uitblinker qua verkeerde keuzes - duwde de kopjes nog wat naar beneden met een heerlijke pegel in het dak van het doel. Alsof Real nog niet genoeg afgezien had, lobde Raphinha de vierde treffer van de avond over Courtois-vervanger Loenin. Zo incasseert Real een uppercut van jewelste in een spetterend duel dat bol stond van de kansen. Wel blijft het verweesd achter en kijkt het tegen een achterstand van 6 punten aan in La Liga. En Barcelona? Dat waant zich na een wonderweek even koning voetbal.

