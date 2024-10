"Mensen beseffen niet hoe moeilijk het mentaal was": Thibau Nys bijt van zich af na renaissance in Overijse

Alle twijfels van tafel. Na een moeizame en tegenvallende seizoensstart kwam Thibau Nys in Overijse weer helemaal boven water. En zo won de 21-jarige renner van Baloise-Trek Lions niet alleen zijn eerste cross in een jaar tijd, hij won ook het mentale spelletje met zichzelf. "Dit betekent ongelooflijk veel voor mij", klonk het opgelucht bij Nys, die ook het verhaal van zijn frustrerende seizoensstart deed.

Het was een mentaal spel met mezelf, maar het is onwaarschijnlijk dat ik vandaag de knop heb kunnen omdraaien.

Nys drukte daarom vorige week even op de pauzeknop en koos ervoor om tot rust te komen en te trainen in Spanje. Even ver weg van zijn teleurstellende resultaten en stroeve seizoensbegin.

"Of dat nu rendeert? Het is gewoon loon naar werken. Dag in, dag uit. Ik ben erin blijven geloven en heb geprobeerd om de knop om te draaien, maar het was niet gemakkelijk."

Het moet gezegd: vlak voor de start van het seizoen had Nys te kampen met ziekteverschijnselen. En zo werden zijn ambities voor deze seizoensstart eigenlijk al gefnuikt voordat ze goed en wel begonnen waren.

"Ik had hier tijdens de zomer nochtans ongelooflijk lang en hard naar uitgekeken. En ik had ook het gevoel dat ik een enorme stap had gezet. Maar als het dan niet meteen lukt, is dat toch zwaar om te verteren."

"Er wordt dan heel snel aan jou getwijfeld en – zeker wanneer je nooit echt positieve feedback krijgt van je lichaam – dan kun je het vertrouwen maar moeilijk hoog houden. Het was een mentaal spel met mezelf, maar het is onwaarschijnlijk dat ik vandaag de knop heb kunnen omdraaien."