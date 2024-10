Thibau Nys komt boven water in het veld met 1e zege in Superprestige, strijdvaardige Iserbyt op 2

zo 27 oktober 2024 16:07

Bijna een jaar na zijn laatste triomf in het veld heeft Thibau Nys weer mogen proeven van de zege. Nys maakte er in Overijse een spannende tweestrijd van met Belgisch kampioen Eli Iserbyt. Goed voor zijn 1e zege in een Superprestige-cross.

Eli Iserbyt had gisteren gewonnen in Heerderstrand en ging voor 2 op 2, Thibau Nys liet die cross passeren en hoopte dat een week in de Spaanse zon zijn benen de nodige frisheid had gegeven na een mindere seizoensstart door ziekte in de voorbereiding.



En dat bleek al snel. In het zog van zijn jonge ploegmaat David Haverdings, die verrassend de eerste ronden voor zijn rekening nam, en Iserbyt draaide Nys constant in de top 3 mee.



Nys junior, nog altijd maar 21, had de koers altijd onder controle, met de steun ook van ploegmaats Van der Haar en Haverdings.



Iserbyt had Michael Vanthourenhout mee in steun. Alpecin-Fenix-rijders Niels Vandeputte en Jente Michels maakten de 7 renners die de koers zouden maken compleet.



In de 3e van 8 ronden kende Nys even wat pech met zijn ketting, gelukkig voor hem kon hij dat euvel zelf snel oplossen. Zo bleef hij voeling houden met de kopgroep.

De sluwe Iserbyt stuurde Vanthourenhout vooruit en liet Nys het gat dichtrijden. Maar dat deerde Nys niet. Hij klaarde de klus en beantwoordde wat later ook de demarrage bergop op de kasseien van de Belgische kampioen met brio.



Het gezicht van Nys zag er altijd fris uit, Iserbyt moest wat meer grimassen. Het werd een tweegevecht, maar Vandeputte en Van der Haar zaten hen tot op enkele seconden op de hielen.



Vlak voor de slotronde pakte Iserbyt over van Nys en probeerde hem met herhaaldelijke versnellingen te lossen. Maar een herboren Nys gaf geen krimp.



Op een stuk bergop in de modder maakte Nys het gat. Op het verharde richting de finish wist hij zich al zegezeker en ging de hand in de lucht. Het was zijn eerste zege in bijna een jaar na die van de Koppenberg vorig jaar op 1 november.



Met zijn zegegebaar maande hij de crossvolgers aan tot kalmte. Ze hoeven niet aan hem te twijfelen. Iserbyt was op 2 seconden tweede, Van der Haar op 5 seconden 3e.



Joran Wyseure reed een beresterk einde, de winnaar van Ruddervoorde knokte zich vanuit de achtergrond naar de vijfde plaats en houdt zo zijn leiding in de Superprestige vast.

Iserbyt: "Tempo was goed, maar had nog net niet die punch"

Gisteren winnen, vandaag tweede. In de slotronde moest hij Nys laten gaan: "Mijn tempo was goed, maar ik miste net nog die punch. Ik probeerde wel, maar Thibau klimt ook heel goed."

"Het was een heel snelle, lastige wedstrijd. Tactisch was het de bedoeling om altijd goed vooraan te zitten. Dat lukte. Maar ik ben vandaag op een sterkere tegenstander gebotst."



"Dit is een parcours op de maat van Thibau. Net als dat van de Koppenberg. Het is zaak van ons om net iets beter te doen."



Iserbyt heeft 2 turbulente weken achter de rug: "Ik probeer iedere wedstrijd hetzelfde aan te pakken. Ik wil dag per dag vooruitkijken en niet bezig zijn met wat geweest is. Dat komt toch niet meer terug."

Uitslag Superprestige Overijse naam resultaat 1 Thibau Nys 57'29" 2 Eli Iserbyt op 2" 3 Lars van der Haar 5" 4 Niels Vandeputte 18" 5 Joran Wyseure 30" 6 Michael Vanthourenhout 32" 7 Jente Michels 34" 8 Lander Loockx 40" 9 David Haverdings 41" 10 Felipe Orts 52"