Affaire Mbappé - "Hij is een god in Frankrijk, dit hakt erin bij de mensen"

wo 16 oktober 2024 11:22

Nadat Kylian Mbappé onder vuur is komen te liggen, omdat hij tijdens een interland van de Franse ploeg gespot werd in een Zweedse nachtclub, wordt hij nu ook genoemd in een verkrachtingszaak. "Hij is onschuldig tot het tegendeel bewezen is, maar dit is wel een krasje op zijn imago", merkt correspondent Frank Renout in Frankrijk.

Gisteren kwam het nieuws dat Kylian Mbappé verdacht wordt van een verkrachting in Stockholm. De Franse sterspeler vertoefde in de Zweedse hoofdstad, terwijl de Franse ploeg in de Nations League voetbalde. "In Frankrijk is het echt een grote zaak", bericht correspondent Frank Renout. "Gisteren openden de tv-journaals ermee. Het nieuws stond in de sportkrant L'Equipe, maar ook in de kwaliteitskrant Le Monde." "Niet zo heel erg vreemd", legt Renout uit. "Kylian Mbappé is een beetje een god in Frankrijk. Hij wordt op handen gedragen en het is iemand waar niet of nauwelijks schandalen aan kleven." "Daarom hakt dit er wel in bij de Fransen."

Mbappé blijft een topvoetballer en dan ligt alles onder een vergrootglas. Frank Renout