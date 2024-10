Zweedse media: "Kylian Mbappé beschuldigd van verkrachting in Stockholm", speler noemt het zelf "fake news"

Weer een storm rond Kylian Mbappé. Verschillende Zweedse media, waaronder staatsomroep SVT, pakken uit met het nieuws dat de Franse superster op laag niveau in verdenking wordt gesteld van een verkrachting in Stockholm. De Real-aanvaller noemde de zaak gisteren "fake news".

De veelbesproken vakantietrip van Kylian Mbappé naar Stockholm zindert bijzonder stevig na.

Het Zweedse parket bevestigt dat er een verkrachtingsonderzoek loopt na een incident in een hotel in Stockholm. Het parket wil geen namen geven, maar volgens verschillende Zweedse media - onder meer de openbare omroep SVT - is Kylian Mbappé onderwerp van het onderzoek.

Belangrijk om aan te stippen: de topvoetballer wordt momenteel op het laagste niveau verdacht dat de Zweedse wet voorziet aangezien er geen concrete aanwijzingen zijn om Mbappé te linken aan de klacht.

Er waren gisteren al verdachtmakingen, maar op X schreef de Fransman dat het om fake news ging. De entourage van Mbappé verspreidde maandagavond al een communiqué waarin het elke betrokkenheid van de Real-ster ten stelligste ontkent.