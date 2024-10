Controversiële uitstap Mbappé verdeelt Frankrijk: "geblesseerde" kapitein tijdens interland gespot in Stockholm

za 12 oktober 2024 08:13

Straks niet in Brussel, maar wel op alle voorpagina's in Frankrijk. Kylian Mbappé heeft voor controverse gezorgd in zijn thuisland met een opvallende citytrip. Terwijl zijn ploegmaats donderdag op het veld stonden tegen Israël, hebben paparazzi de superster in Stockholm gespot. Een uitstap die bij sommige landgenoten slecht valt, aangezien Mbappé met "een blessure" bedankte voor de nationale ploeg.

Een fotograaf van de populaire Zweedse krant Aftonbladet wist even niet wat hij zag. Vrijdagavond wandelde niemand minder dan Kylian Mbappé - verdoken onder een zwarte beanie en met mondmasker - door het centrum van Stockholm, of all places. Je verwacht de wereldsterren van het voetbal tegenwoordig in Dubai of Miami, maar toch niet in het hoge noorden?

Volgens de krant verblijft Mbappé twee avonden en nachten in Zweden, samen met ex-ploegmaat Nordi Mukiele. Ze zouden donderdagavond fijn gedineerd hebben in restaurant Chez Jolie en trokken naar verluidt nadien nog naar populaire nachtclub. Nog opvallender dan wáár de paparazzi Mbappé spotten, is de timing waarop de veelbesproken foto's genomen werden. Want de Franse superster kuierde door de Zweedse hoofdstad op het moment dat zijn nationale ploeg de Nations League-wedstrijd tegen Israël aan het spelen was.

Kritiek en steun

Dat feit veroorzaakte vrijdag de nodige controverse in Frankrijk.



Want moet een aanvoerder de wedstrijd van zijn land dan niet volgen? Ex-international en analist Jérome Rothen hield er een scherpe mening op na: "Kylian, we lopen zo hoog met jou op. We zetten je zelfs boven de Eiffeltoren. Dan kan je deze fouten niet maken", klonk het in de studio van RMC Sport. "Wat er gebeurt, toont aan dat hij boven alles en iedereen staat, zelfs boven de bondscoach. Maar ik vraag Didier Deschamps: neem je verantwoordelijkheid en neem Mbappé de kapiteinsband af." Ook ex-wereldkampioen Emmanuel Petit zuchtte: "Je kan dus altijd nog dieper zakken. Hij speelt met zijn imago, en dat is gevaarlijk spel."