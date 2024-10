“Tedesco buiten"-gezangen slaan bondscoach niet uit zijn lood, ook spelers spreken steun uit

Opvallend moment tijdens België - Frankrijk: een groepje fans schreeuwde tijdens de match om het ontslag van Domenico Tedesco. "Ach, dat is onderdeel van het spelletje", reageerde de bondscoach, die steun kreeg van zijn spelers. "Er was twee keer een goed wedstrijdplan."

"Ik hoorde het achteraf", aldus Tedesco over de gezangen. "Ach, dat is onderdeel van het spelletje. Ik weet niet of we beter kunnen spelen. Natuurlijk konden we winnen. Als die fans daarover ontgoocheld zijn, kan ik hen begrijpen. Maar het is moeilijk om beter te doen dan nu tegen een topteam als Frankrijk."

"Iedereen mag zijn mening hebben, maar ik denk dat er goed gewerkt wordt", oordeelde de verdediger. "Als je naar de prestaties kijkt, is het zeker hoopgevend. We worden niet van de mat gespeeld, hé. We zetten onze voet naast een sterk Frankrijk en konden misschien wel een resultaat halen."

"We hebben een goeie match gespeeld. Dan roepen dat de trainer moet vertrekken, vind ik onterecht. Hij levert heel goed werk, want we hadden twee keer een goed wedstrijdplan. Wij moeten onze kansen gewoon afmaken."

"Dat ze dat riepen? Dat is gebaseerd op de resultaten en het is hard, want ze hebben de wedstrijd gezien", vond Youri Tielemans.

In de mixed zone kregen ook de aangeduide spelers vragen over de gezangen van de supporters.

Over de wedstrijd zelf had Tedesco gemengde gevoelens. "De teleurstelling is groot", opende hij zijn sportieve analyse. "Als je ziet hoe we speelden en hoeveel kansen we creëerden, dan moeten we deze match winnen. Dat zou verdiend geweest zijn."



Toch trekt de oefenmeester ook positieve lessen uit de 1 op 6 tegen Italië en Frankrijk. "Door de manier waarop we speelden en controle hadden. Want het is nooit makkelijk tegen Frankrijk, maar we deden het goed."



"Ik vond deze interlandperiode ook heel positief qua intensiteit, focus, trainingen en sfeer. Dat zag je in beide wedstrijden, als je de eerste 30 minuten in Italië weglaat."

"Of ik in de volgende periode ga experimenteren omdat de kwartfinales moeilijk worden? Nee, ik roep gewoon de beste spelers op. En wie weet... Als we Italië en Israël verslaan, dan hebben we 10 punten."

"Dat is niet zo slecht in deze groep. Dan hangt alles af van de wedstrijd tussen Frankrijk en Italië."