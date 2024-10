Lois Openda verlost zichzelf van frustrerende droogte bij de Duivels: "Al heb ik nooit getwijfeld aan mezelf"

Het zal hem toch stiekem deugd doen. Met een rake kopbal knikte Lois Openda zijn duivelse doelpuntencomplex (eindelijk) van zich af. Tot vandaag scoorde de spurtbom van RB Leipzig nog niet onder bondscoach Domenico Tedesco. Het was al 18 interlands geleden, maar vandaag mocht hij nog eens juichen. "Al had ik liever op het einde gevierd", vertelt hij zelf.

Het thema mag bij deze van tafel: ja, Lois Openda kan scoren onder Domenico Tedesco.

Hoewel hij bij RB Leipzig in tussentijd aan de lopende band doelpunten maakte, stond de spurtbom al bijna twee jaar droog bij de Rode Duivels. Het was van 18 november 2022 geleden - een oefenpot tegen Egypte - dat Openda nog kon scoren in het shirt van de Rode Duivels.



Alsof er een grote last van zijn schouders viel, vierde de spits zijn doelpunt als een dolleman. Dat het hem door iedereen gegund werd, was duidelijk aan de even uitgelaten reacties van zijn mededuivels.

"Ja, het deed deugd om nog eens te scoren", glimlachte Openda achteraf ook in de interviewzone. "Al had ik natuurlijk liever gehad dat we gewonnen hadden en ik ook op het einde kon vieren. Toch mogen we zeggen dat we als team een goede prestatie neergezet hebben."