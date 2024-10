Rode Duivels incasseren weer een zure nederlaag tegen Frankrijk ondanks flitsend eerste halfuur

Getekend: Jan Vertonghen op X, enkele minuten na de Franse openingstreffer tegen de Rode Duivels. Want ook onze recordinternational had ongetwijfeld gezien dat die 0-1 het eerste halfuur allerminst weerspiegelde.

Het enige waar de uitverkochte Heizel over mocht morren, was de Belgische efficiëntie. Na minder dan een halfuur telden we 5 prima kansen. Alleen stond het vizier bij Openda, Trossard en Doku niet scherp genoeg.

Twee Duivels in het bijzonder deden de Fransen veel pijn. Jeremy Doku maakte zijn rechtstreekse tegenstander Lucas Digne bij momenten belachelijk, terwijl Loïs Openda steeds slim de diepte in dook.

In de extra tijd van de eerste helft verstuurde Castagne een perfecte voorzet naar Openda, die de bal feilloos voorbij Maignan stuurde maar óók meteen de vlag van de lijnrechter de lucht in zag gaan.

Voor een échte boost na rust zorgde die 1-1 niet.



In de tweede helft nam Frankrijk het initiatief over van de Belgen. Op het uur resulteerde dat in een doelpunt van Koné, maar een handsbal in de opbouw redde de Duivels.



Voor even dan toch. Want twee minuten later scoorden de bezoekers een 1-2 die wel op het bord bleef staan.



Kolo Muani troefde Theate af in een duel en zag vervolgens dat Casteels zich verkeek op zijn kopbal - het sluitstuk had daar beter moeten doen.