Tweede plaats was "het maximale" voor Remco Evenepoel: "Werken om Tadej volgend jaar wel te kunnen volgen"

za 12 oktober 2024 19:01

Remco Evenepoel was "best of the rest" in de Ronde van Lombardije achter de ongenaakbare Tadej Pogacar. "Zijn aanzet op het steilste stuk was fors genoeg om te beslissen om niet mee te gaan en voor mijn eigen tempo te kiezen."

Net na zijn aankomst liet Remco Evenepoel zijn tranen even in de vrije loop. "Dit voelt een beetje als een persoonlijke overwinning. Iedereen weet hoe het is afgelopen, de laatste keer dat ik koerste van Bergamo naar Como." "Nu tweede worden, dat voelt als een persoonlijke overwinning. Dit maakt me echt trots. Emotioneel zou ik niet zeggen, want ik heb dat moment van vier jaar geleden al verwerkt." De emoties na de finish waren al verwerkt toen hij onze man in Como te woord stond na de Ronde van Lombardije. "Voor mezelf heb ik er het maximale uitgehaald, zeker als je het tijdsverschil ziet." "Het is gewoon duidelijk dat Tadej de sterkste klimmer was. We wilden vandaag minstens op het podium eindigen en 2e achter een uitmuntende Tadej, was het hoogst haalbare." "Ik heb heel veel gegeven om weg te blijven. Ik was echt aan het sterven op de laatste klim, ik denk dat Tadej daar nog anderhalve minuut neemt op mij. De verschillen zijn duidelijk."

Het was het plan om af te wachten hoe fors zijn aanzet was. Die was fors genoeg om te beslissen om niet mee te gaan. Remco Evenepoel

Evenepoel besliste snel om niet te volgen bij de aanval van Tadej Pogacar. "Het was het plan om af te wachten hoe fors zijn aanzet was. Het was fors genoeg om te beslissen om niet mee te gaan en voor mijn eigen tempo te kiezen zoals in de Tour", gaf Evenepoel toe met een lachje.

"Dat was de juiste beslissing. Hij ging op het steilste stuk van de klim. Als ik hem daar een minuut probeer te volgen, dan had ik wellicht later niet meer de kracht gehad om een versnelling te plaatsen."

Pogacar was meer dan een maat te groot voor de andere deelnemers. Enkel Evenepoel bleef minder dan 4 minuten achterstand. "Nu moeten we proberen te werken om volgend jaar wel bij hem te kunnen blijven. Of ervoor te kunnen eindigen."

"Nu is het aan mij om Oumi een beetje te steunen"

Na een lang en succesvol seizoen mag de riem er nu even af bij Evenepoel, het is tijd voor vakantie. "Het plan is om gewoon een beetje te rusten en thuis te te zijn. Oumi is bezig aan haar laatste jaar op de universiteit. Het is dus nu aan mij om haar een beetje te steunen." Geen grootste plannen dus. "Ik wil er vooral van genieten om gewoon bij vrienden en familie te zijn. Dat is heel lang geleden. Vooral door mijn blessure in april heb ik niet veel mensen gezien."