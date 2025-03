UAE valt niet in de prijzen, maar Tim Wellens beseft goed genoeg: "Met Tadej Pogacar erbij is alles makkelijker"

Van UAE werd veel verwacht in het openingsweekend, maar zonder snelle man kon de steenrijke ploeg geen spraakmakende resultaten behalen. Tim Wellens kleurde wel Kuurne-Brussel-Kuurne, maar was niet opgewassen tegen de sprintersploegen. "Toch ben ik tevreden over mijn weekend en gevoel."

Met een forse kwaliteitsinjectie zou UAE ook Vlaanderen veroveren, nota bene in afwachting van de blijde intrede van Tadej Pogacar later dit voorjaar. Maar in de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne kwam de topploeg niet helemaal uit de verf.

Tim Wellens schudde in Le Pays des Collines wel aan de boom en reed tot in de kop van de koers, maar uiteindelijk werd Wellens met zijn gezellen opgepeuzeld.

"Het was lastig, maar we wisten dat we moesten aanvallen. Dat hebben we geprobeerd, maar de sprinters waren te sterk", vatte Wellens zijn zondag samen.

"Iedereen in onze ploeg zou aanvallen en ik trok het winnende lot. Ik voelde me goed, het draaide supergoed rond met leuke collega's, maar het peloton was te goed."

"Toch ben ik tevreden van mijn gevoel en het weekend. Mijn conditie is goed, maar een resultaat ontbreekt. Volgende keer beter."

Dat zal in de meeste koersen met Pogacar op het startblad gebeuren. "Met hem aan de start is alles veel makkelijker."

"Iedereen in onze ploeg heeft goeie benen, maar het is niet makkelijk om dat te laten zien als je niet op het juiste moment op de juiste plek zit. Maar dat komt wel goed."