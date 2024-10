Ruben en Paul over vrouwencrossseizoen: "Als Verdonschot nog 1 stapje kan zetten, komt ze heel dicht bij de top 3"

za 12 oktober 2024 08:27

Wat brengt het crossseizoen bij de vrouwen? Krijgen we weer een totale dominantie van wereld- en Europese kampioene Fem van Empel, nog altijd maar 22. Het regent Nederlandse namen bij onze commentatoren Ruben Van Gucht en Paul Herygers in de special van Sporza Daily. Van Belgische zijde kijken ze uit naar Sanne Cant en Laura Verdonschot.

2023-2024 was het jaar van Fem van Empel, de jonge Nederlandse won 19 van haar 21 crossen. In Tabor verlengde ze haar wereldtitel.



In de cross bij de vrouwen spreken we van de Grote Twee. Het is nog wachten op allrounder Puck Pieterse, dus pakt Van Empel vandaag haar 3e opeenvolgende zege in Beringen?



"Van Anrooij ligt ook in de lappenmand, van haar zal het niet komen", schat Van Gucht in. "Maar Van Empel is aan de ene kant outstanding en aan de andere kant broos."



"Ze is de voorbije jaren selectief geweest in haar programma. Gaat ze dat dit jaar opnieuw doen op aanraden van haar ploegleiders? Dat is nog een beetje de vraag."



"Op het WK gravel in Leuven kende ze pech. In het wegseizoen heeft ze me niet altijd even hard overtuigd. Is dat nodig? Ik denk dat Van Empel wil doorgroeien als wegrenster, dus eigenlijk is het dan wel een beetje nodig dat je wat van die flitsen te zien krijgt."

Ik had veel meer verwacht van Van Empel op de weg, omdat die zo snel is in de sprint. In het veld is er geen houden aan. Paul Herygers

Als belangrijkste concurrente komt Van Gucht dan bij Ceylin Alvarado uit: "Vorig seizoen was voor mij een comebackjaar van Alvarado. Door de dominantie van Van Empel en Pieterse werd dat soms iets te snel vergeten."



"Alvarado heeft echt onder nul gezeten bij wijze van spreken en ze is opnieuw een winnares geworden. Voor mij liggen er kansen van Alvarado tegen een Van Empel."



Herygers weet dat Van Empel vaak tegen de grond gelegen heeft: "Dat heb ik me laten vertellen. Ik had er ook veel meer van verwacht op de weg, omdat die zo snel is in de sprint. We dachten dat ze die lijn wel zou doortrekken, maar dat is niet gebeurd."



"Pieterse weet dan weer van geen ophouden. Die vind je overal: is dat nu de Tour, gravel of mountainbike. Die rijgt de wereldtitels aan elkaar zonder dat ze er weet van heeft."

Ceylin Alvarado.

De trainer van Worst

Van wie moet het dan komen? "Van zij die gemotiveerd zijn en die heel goed gewerkt hebben. Misschien moeten we opnieuw Annemarie Worst aanhalen, die heeft met Niels Albert een nieuwe trainer", lost Herygers een weetje. "Hij gaat met haar op training met een elektrische mountainbike."



Dat is allemaal oranje geweld. Hoe zit het met de Belgen? Van Gucht: "Wedijveren met de wereldtop is niet evident voor Sanne Cant, ik hoop dat ze nog een paar heel mooie uitslagen kan rijden in haar laatste seizoen."



"Ik ben wel echt benieuwd naar Laura Verdonschot, die is duidelijk op dreef. Al is de tegenstand waartegen ze reed in Spanje en Engeland nog niet top. Camiel van den Bergh is daarbij gekomen. De Nederlander leverde in het verleden bijna altijd goed werk met de vrouwen die hij onder zijn hoede had."



"Als Verdonschot erin zou slagen om nog 1 stapje te zetten, komt ze heel dicht bij de top 3."

Laura Verdonschot.

"Cant geen BK? Het kan toch nog anders uitdraaien"

Ruben en Paul staan nog even stil bij de carrière van Sanne Cant (34), die in 2024 een 15e Belgische titel pakte. "Pas over een paar jaren zal de grootsheid van haar carrière nog beter ingeschat worden", stipt Van Gucht aan. "Drievoudig wereldkampioene, wie deed dat voor ons land eerder?"



"Ik weet dat ze vorig jaar heeft gezegd dat ze geen BK meer rijdt, omdat ze niet wil dat de tricolore niet meerijdt het jaar nadien."



Gouwgenoot Herygers denkt dat het nog niet zo ver hoeft te komen. "Een maand geleden zei men dat Cant haar laatste wegwedstrijd reed, maar daarna heeft ze er op zijn minst nog eentje gewonnen."



"Het lijkt erop dat ze gaat stoppen, maar ik vrees dat dat bijna niet haalbaar is. Ze kan het nog te goed. Het is haar beslissing. Het kan toch nog anders uitdraaien, meen ik."