Ruben en Paul blikken uitgebreid vooruit op het crossseizoen: "Ik denk niet dat Van der Poel een jaartje zou overslaan"

Morgen krijgen we de start van het veldritseizoen in Beringen. Hoog tijd dus om ons commentaarduo Ruben Van Gucht en Paul Herygers te laten vooruitblikken in een extra lange aflevering van onze podcast Sporza Daily.

Het is morgen voor veel mensen opnieuw uitkijken naar Thibau Nys, die vorig jaar in Beringen zijn eerste profzege boekte. Nys junior heeft er een uitstekend wegseizoen op zitten, hij stapte in augustus van de fiets om nu meteen in het veld uit te komen.



Wordt hij zoals vorig jaar de man van de eerste weken? Van Gucht: "Ik was daar 200 procent zeker van, hij verwachtte daar zelf ook veel van. Maar hij is ziek geweest. Is hij werkelijk 10 dagen aan zijn bed gekluisterd geweest? Soms worden die dingen overdreven."



"Ik weet wel dat hij er onwaarschijnlijk op gebrand was. Om dat te duiden: ik had hem uitgenodigd voor de eindeseizoensshow van Wielerclub Wattage in de Carré. Hij wou dat heel graag doen, maar hij maakte van zijn hart een steen: "Ruben, ik wil top zijn." Voor mij zegt die ingesteldheid hoe goed Thibau Nys wil zijn dit seizoen."



Herygers ziet het graag gebeuren: "Ik vind het fijn dat die speelvogel dat aan zich laat voorbijgaan. De kampioenschappen zijn nog zo ver weg, maar ik vind het goed dat hij er nu al rekening mee houdt dat hij er moet staan."



"Die 10 dagen, dat klopt als een bus, want ik zag gisteren toevallig Sven Nys. Hij is een week langer van de fiets gebleven. Maar op termijn zal hij zijn "pollekes" moeten kussen en mogen zeggen dat het geen nadeel is geweest. Want het seizoen zal enorm lang zijn."

Van Gucht: "Ik denk dat hij na wat hij op de weg heeft laten zien, klaar was om het seizoen te domineren tot de andere kleppers aan hun crosseizoen zouden beginnen. Ik denk dat dat zijn ambitie is of was."



Herygers predikt geduld: "Ik zou nog 1 jaar in de wachtkamer gaan zitten. De flitsen die er waren, genre Beringen en Koppenberg, gaan zich zeker verdubbelen."



"Maar dat die zomaar Iserbyt zou overvleugelen... Ik ben deze zomer op pad geweest met Eli Iserbyt: die was indrukwekkend. Hoe die leeft voor de koers. Dat wordt misschien toch nog wel eens de man van dit seizoen."



"Maar het zal niet lang meer duren vooraleer Nys junior alles zal overpakken."



Hoe staat het met de vorm van Iserbyt? Van Gucht: "Je ziet hem in de zomer niet, hij gaf vorige week op in het WK gravel. Dan denk je "Oei oei", maar Iserbyt staat er wel altijd als er gecrost moet worden. Die weet waarvoor hij betaald wordt. En dat is niet om in het zomerseizoen een wedstrijd te winnen."



"De geschiedenis heeft ons geleerd dat Iserbyt er zal staan. En daar twijfel ik ook nu niet aan."

Iserbyt kroonde zich in 2024 voor het eerst tot Belgisch kampioen.

Concurrentie voor Iserbyt is groter

Alleen verwacht Van Gucht veel meer van de concurrentie van de nummer 1 van de wereld: "De voorbije jaren was die soms mager en daar heeft Iserbyt deels van kunnen profiteren, al hoeft hij daar natuurlijk geen verantwoording voor af te leggen."



"Dat gaat dit jaar anders zijn. We hebbn Nys; Joris Nieuwenhuis ging naar een nieuwe ploeg en is absoluut iemand om rekening mee te houden. En ik hou ongelooflijk veel rekening met een hongerige Toon Aerts."



"Dat zijn voor mij al 3 kleppers, die er vorig seizoen niet alle drie tegelijkertijd waren."



"Het is niet dat Laurens Sweeck - met alle respect - zijn grote concurrent is, of Michael Vanthourenhout, zijn eigen ploegmaat. Die tijd is voorbij."



Voor Herygers valt het nog allemaal af te wachten: "Er zijn wel wat mankementjes. Pim Ronhaar is gebeten door een teek. Nieuwenhuis zou blijkbaar zona hebben. Dat leg je ook niet zomaar naast je neer. Daarom is de cross van morgen belangrijk om te zien hoe het daarmee staat."

Toon Aerts is terug: hij gaf maar 250 seconden toe op Van der Poel op het WK gravel. Paul Herygers

Een Toon Aerts zal wel achteraan in het veld moeten starten. Herygers: "Dat maakt hem niet uit. Hij gaf op het WK gravel maar 250 seconden toe op Mathieu van der Poel, die alles gaf. Toon Aerts is terug."



Ruben: "Voor mij is het ook het jaar van de honger. Wie heeft er het meeste honger? Thibau Nys komt aan de oppervlakte en heeft ongetwijfeld honger. Toon Aerts heeft waanzinnig veel honger. Hebben Van der Poel en Van Aert nog honger? Heeft Iserbyt voor het zoveelste jaar op een rij nog genoeg honger om elke training opnieuw het onderste uit de kan te halen. Voor mij is "honger"een beetje het codewoord dit jaar."

"Kom maar vlug crossen, Wout, het is veilig in het bos"

Wanneer verwachten Paul en Ruben de Grote Drie? "Iedereen zal stilletjes hopen dat Wout van Aert na zijn zware valpartij in de Vuelta iets vroeger in het veld zal verschijnen, maar ik vrees dat we de mensen een klein beetje moeten teleurstellen", meent Herygers.



"Maar geen nood: hij zal komen. Hij crost te graag en weet dat hij dat nodig heeft, maar het zal eerder richting december gaan. Al ben ik nu met de natte vinger aan het gissen."



Het zou hem ook kunnen helpen in zijn herstel. "Je kunt weinig fout doen met crossen. Het is de weg waar je zo gehavend uit de strijd komt. Dus kom maar heel vlug crossen, Wout, je zit daar veilig in het bos."

Van Aert reed een beperkter programma vorige winter. Van Gucht: "Maar ik denk niet dat een van die mannen ooit al slechter is geworden na een crosseizoen. De inspanningen in het veld geven hen een surplus in het voorjaar."



"Na zijn horrorjaar volg ik Paul: Wout, ga crossen. Vind het plezier terug. Boezemvriend Daan Soete crost mee. Je komt mensen tegen die je goed kent en je kan je handen nog eens in de lucht steken."

Mathieu heeft zich vastgebeten in die 7 wereldtitels van Erik De Vlaeminck. Hij kan zich een jaar zonder cross niet permitteren. Paul Herygers

Mathieu van der Poel twijfelt nog of hij het veld zal induiken. "Het zou kunnen dat ik eens een jaartje oversla", liet hij vorige winter noteren. Herygers huivert ervan: "Dat kan ik echt niet geloven. Ik denk dat de meest technische renner die we ooit gehad hebben, dat die eraan moet."



Onze cocommentator doelt op Erik De Vlaeminck, goed voor 7 wereldtitels. MVDP telt er 6. "Ik denk dat de Nederlander zich vastgebeten heeft in die wereldtitels. Hij kan zich dat niet permitteren."



Van Gucht ziet ook geen voordelen in een lege crosswinter: "Je moet wel bekijken hoe zwaar zijn seizoenseinde is geweest. Maar wat is het alternatief: lange trainingen in de Spaanse zon en uiteindelijk toch moeten simuleren."



"Al denk ik wel dat Van der Poel ook met 5 à 6 crossen wereldkampioen kan worden."



En wat met Tom Pidcock, daar is het wat stil rond geworden. Ruben: "Ik heb hem graag, het is een jongen met lef. Hij is de enige die met een Mathieu en Wout in topvorm kon meestrijden. Alleen heeft Pidcock meer rondeambities dan die twee. Hij kijkt naar Pogacar en Vingegaard en moet andere dingen doen in de winter. Dus past crossen misschien iets minder in dat plaatje."



De afgeslankte wereldbeker - met nog 12 crossen en compacter bij elkaar, hij begint pas op 24 november in Antwerpen - is niet meteen een motivatie voor de Grote Twee om die op hun naam te brengen. "Ik denk niet dat zij daar wakker van gaan liggen, zij bepalen zelf hun programma", stelt Herygers.

Mathieu van der Poel pakte in 2024 zijn 6e wereldtitel in Tabor.

Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck

Tot slot krijgen de twee nog de kans op enkele laatste woorden. "Twee namen die niet veel genoemd zijn, zijn Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck", werpt Ruben op.



"Vanthourenhout speelt volgens mij een stukje met vuur. Het vuur is tot hiertoe altijd van zijn vingers weggebleven, omdat hij daar waar hij raak moet schieten op een ongelooflijke manier raak schiet. Maar er zal ooit wel eens een jaar bij zijn dat dat niet gebeurt. Dan wordt het heel magertjes."



Van Sweeck, die niet won vorige winter, verwacht Ruben niet dat die een heel seizoen op de afspraak is. Herygers: "Hij moet in het zand domineren. Hij kan dat als de beste. Hij moet opnieuw opstaan en ik denk dat dat gaat gebeuren."

