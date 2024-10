Wereldkampioene Fem van Empel geeft in eerste cross meteen haar visitekaartje af: "Al vond ik Alvarado de sterkste"

za 12 oktober 2024 16:57

Exact Cross Beringen (vrouwen) Exact Cross vrouwen 5 rondes 16:15 Beringen Fem Van Empel einde 0 1 2 3 4 5

De Exact Cross in Beringen is voor het derde jaar op rij een kolfje naar de hand van Fem van Empel (Visma-Lease a Bike) gebleken. Op en om de bekende mijnterril stond er opnieuw geen maat op de wereldkampioene. Ze klopte haar landgenote Ceylin Alvarado die in de fout ging. Alicia Franck (5e) werd eerste Belgische in de seizoensopener.

Val nekt Alvarado

Nederland bezette opnieuw het hele podium, al had Sara Casasola daar graag een stokje tussen gestoken. De Italiaanse kampioene rijdt sinds dit seizoen in Belgische loondienst en schoot het best uit de startblokken. Samen met Fem van Empel en Ceylin Alvarado sloeg ze een kloofje. Alvarado leek het sterkst te slingeren en te klimmen op de mijnterril. De voormalige wereldkampioene leek even een solo uit haar lijf te schudden tot ze onderuitging op de schuine kant.

Kettingproblemen voor Ceylin Alvarado na een val.

Van Empel kende geen genade. Zij was het die een solo neerzette. Voor de derde keer op een rij won ze de be-MINE Cross. Achter haar streed een Nederlands-Italiaans trio voor de ereplaatsen: Brand, Alvarado en Casasola. De Italiaanse zag haar podiumplaats in rook opgaan toen zij viel op de schuine kant. Omdat haar fiets averij had opgelopen, verloor ze flink wat plaatsen. Casasola werd 10e. De kamp om de tweede plaats werd vlot gewonnen door Alvarado. Zij zette Brand nog op een halve minuut. Alicia Franck kwam als 5e en eerste Belgische binnen. Sanne Cant was er nog niet, zij begint volgende week in Essen aan haar afscheidstournee.

REACTIES - Van Empel: "Alvarado de sterkste"

"Hier ben ik blij mee", reageert winnares Fem van Empel. "Ik heb er wel voor moeten werken, maar dat geeft niet." "Dat het makkelijk leek? Zo makkelijk was het toch niet. Ik denk dat Ceylin de sterkste was in de wedstrijd, maar zij valt op die schuine kant. Misschien omdat ik haar onder druk zette op die klim. Dus ik heb wel door moeten rijden, want ik voelde me toch opgejaagd."

Ik denk dat Ceylin Alvarado de sterkste was in de wedstrijd. Fem van Empel

Ceylin del Carmen Alvarado nam het complimentje van Van Empel met de glimlach aan. "Het is leuk om van Fem te horen dat zij vond dat ik de sterkste was vandaag. Eerlijk gezegd voelde ik dat zelf ook wel zo aan. Het is jammer wat er gebeurd is, maar dat is koers. Dat hoort erbij." "Die schuiver? Ik denk dat ik op dat moment misschien net iets te hard reed, waardoor ik wat sneller schoof dan normaal. Ik kon het net wel/net niet rijden, maar daardoor ging mijn ketting er wel af." "Door die schuiver zelf zou ik niet zo veel tijd verloren hebben, wel door die ketting. Onderaan ging mijn ketting er weer af. Twee keer na elkaar, dat was voor mij de doodsteek." Wat is het algemene gevoel? "Het is altijd even afwachten hoe de eerste wedstrijd is. Ik denk dat iedereen dan wel een beetje de zenuwen heeft om te weten waar we staan. Ook al is het misschien niet de belangrijkste cross van het seizoen, het geeft wel een beetje een beeld van waar iedereen op dit moment staat."

Dat mijn ketting er twee keer na elkaar afging, was voor mij de doodsteek. Ceylin Alvarado

Lucinda Brand eindigde op de derde plaats in Beringen. "Ik ben op zich wel tevreden over, al waren er wel wat foutjes die er nog uit mogen", reageert de Nederlandse kampioene/ "Over het algemeen was het een goeie wedstrijd. Je voelt de waardeverhouding wel meteen in zo’n eerste cross, al weet je nooit wat iedereen zijn plannen zijn. Ik weet nu waar ik sta." "Fem en Ceylin waren absoluut sterker dan ik vandaag", geeft Bran toe, "maar dat gat had ik niet hoeven te laten. Want zo zit je toch weer anders in de wedstrijd.”

Uitslag Exact Cross Beringen naam resultaat 1 Fem Van Empel in 42'39" 2 Ceylin Alvarado op 42" 3 Lucinda Brand 1'16" 4 Aniek van Alphen 1'35" 5 Alicia Franck 1'50" 6 Inge van der Heijden 2'02" 7 Marion Norbert Riberolle 2'36" 8 Fleur Moors 3'02" 9 Denise Betsema 3'25" 10 Sara Casasola 3'32"