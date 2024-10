Zaterdag is het zover! Een gids voor het gloednieuwe veldritseizoen: kalender, teams, renners en livestreams

Op de mijnterril van Beringen draaien de crossers zaterdag een nieuw veldritseizoen op gang. Het moment om alle crossen, teams en renners op een rijtje te zetten in onze veldritgids.

Van de mijnterril in Beringen over de Koppenbergcross tot de tjokvolle kerstvakantie met de kampioenschappen als orgelpunt.

30 wedstrijden kun je rechtstreeks bij ons bekijken op tv, op sporza.be, in de app en op VRT MAX. Van 12 andere veldritten bieden we een ruime samenvatting aan.

Met ook het Nederlandse duo Pim Ronhaar en Lars van der Haar is Baloise Trek Lions genoeg gewapend om hun succeswinter van vorig jaar proberen door te trekken. Al zag de ploeg van Sven Nys met Joris Nieuwenhuis wel een sterkhouder verkassen naar het gloednieuwe Ridley Racing Team.

In afwachting van de intrede van Wout van Aert , Mathieu van der Poel en Tom Pidcock is het uitkijken naar de strijd tussen Baloise Trek Lions en Pauwels Sauzen-Bingoal.

Sanne Cant wuift de veldritfans deze winter uit.

Deze winter staat ook in het teken van het afscheid van Sanne Cant . De 15-voudige Belgische kampioene (die past voor het BK) zet er op het einde van dit cross-seizoen definitief een punt achter.

Voor een andere Nederlandse, Shirin van Anrooij , lijkt het veldritseizoen nu al om zeep. De pupil van Sven Nys moet binnenkort onder het mes voor een aanslepende blessure in haar linkerbeen.

Over 3 weken staat de eerste kampioenentrui al op het spel. De veldrijders strijden dan in Pontevedra (Spanje) voor de Europese titel.

Heusden-Zolder is in het weekend van 11 en 12 januari het strijdtoneel voor het Belgisch kampioenschap.

Voor het WK steken we de Franse grens over naar Liévin. Of alle grote namen daarvoor hun borst zullen nat maken, zal de komende weken druppelsgewijs bekend geraken.