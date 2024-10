Krantenoverzicht België-Italië: "Tedesco moet verantwoording afleggen aan zijn kleedkamer"

vr 11 oktober 2024 13:23

Een onuitgegeven Belgisch elftal - zonder sterkhouders De Bruyne en Lukaku - heeft de twijfelaars niet meteen kunnen overtuigen in Italië. De Duivels begonnen dramatisch in Rome, maar met een rode kaart voor Pellegrini kort voor de rust keerde het momentum. België nam de bovenhand en maakte van 2-0 nog 2-2. Hoe kijken de krantencommentaren naar de prestatie van Tedesco en zijn jongens?

Het Nieuwsblad - Het zit ook in het hoofd

Ludo Vandewalle opent zijn commentaar met een cliché: "Dat het moeilijker voetballen is tegen 10 dan tegen 11. Zeker tegen Italianen, die wel raad weten met tactische aanpassingen, is dat doorgaans zo."



"Het feit dat deze geamputeerde Rode Duivels en bondscoach Domenico Tedesco tegen 10 wél het commando overnamen, betekent dat de Duivels vooral met lamme benen en een hoofd vol muizenissen aan de wedstrijd waren begonnen."



"Tegen 11 Italianen was het vrouwen en kinderen eerst, tegen 10 Italianen mogen we de prestatie als hoopgevend omschrijven. De drive die de bijna volledig vernieuwde Rode Duivels toonden, kan de pessimistische gedachten over de toekomst even een halt toeroepen."

Het Laatste Nieuws - Maar dat dramatische begin...

"Een nachtmerrie van 40 minuten", stelt Niels Poissonier. "Tot het licht uitging bij de Italianen en België met een man meer kon terugknokken. Maar als we ons 1,5 jaar hebben verlekkerd aan die helft tegen Duitsland, dan moeten we dit dramatische begin ook lang onthouden."



"De Rode Duivels zijn niet alleen een testlaboratorium geworden, steeds vaker ontploffen er ook een paar proefbuizen. Tedesco begreep er niets van, maar veel juister is dat zijn gameplan langs alle kanten rammelde."



"De Rode Duivels liepen overal en nergens. Ze waren een bende van ellende. Tot dat rood en die vrijschop. Een kunststukje. De hemel klaarde open. Italië - met een mander minder - moest achteruit."



"België toonde 2 gezichten. Met 11 tegen 11 dramatisch, met een man meer degelijk en zelfs de baas. Zonder De Bruyne en Lukaku dient álles te kloppen en hoort iedereen op zijn best te zijn. Dat was zeker in de eerste 40 minuten niet het geval."

Le Soir - Op wilskracht redden de Duivels Tedesco van tactische schipbreuk

"Bij 2-0 maakten de uitsluiting van Pellegrini en de opeenvolgende aanpassingen van Tedesco het mogelijk dat België nog terugkwam tot 2-2", is de conclusie van Frédéric Larsimont. "Een klein mirakel, maar vooral een uitstekend punt met het oog op de kwalificatie."



"Een opeenvolging van individuele fouten kon niet anders dan uitmonden in een collectieve catastrofe. De Duivels waren compleet verloren op een voor hen te groot veld. Bij 2-0 achter kon enkel een mirakel hen nog redden. En dat kwam er door de VAR."



"In een decor van bijna absolute chaos konden de Belgen alleen op hun numerieke superioriteit rekenen om het onvermijdelijke te vermijden. En voeg daar de tactische aanpassing van Tedesco bij de rust aan toe, door Doku van rechts naar links te verhuizen en zijn tactische vrijheid terug te geven."



"De Belgische bondscoach en zijn spelers moeten bescheiden blijven. Ze zullen niet vergeten dat de score na een half uur veel erger had kunnen zijn. En dat 50 minuten met 10 tegen 11 hen meer had kunnen opleveren. Tedesco zal verantwoording moeten afleggen. Niet in het minst aan zijn kleedkamer."

La Gazzetta dello Sport - Rood remt Italië af

"Het was een prachtig Italië, maar de fout van Pellegrini veranderde alles. Zo blijven we achter tussen grote spijt en een zucht van opluchting", schrijft Andrea Di Caro.



"We leverden 40 minuten een dominante prestatie. We hadden de match volledig in handen en leken te kunnen scoren wanneer we wilden."



"België was bijna met verstomming geslagen. Trossard en De Ketelaere vonden moeilijk de ruimte, Tielemans was een aanvoerder op diesel, Mangala een dam die geen weerstand kon bieden en Openda zat in de zak van Bastoni."



"De winst lonkte, maar daarna werd het nog verdomd moeilijk en moeten we de 2-2 alsnog als positief beschouwen."



"Een onvergeeflijke blunder van Pellegrini creëerde een voor en een na. Met een goal erbovenop. Italië kreeg een klop, het verbijsterd België tankte vertrouwen. Italië werd bang en stopte met voetballen."



"De mannen van Tedesco konden makkelijker opschuiven, Doku kwam aanvallend veel beter uit de verf, de gelijkmaker viel. En als België won, hadden we dat moeten aanvaarden. We waren 40 minuten lang de ploeg die een gevolg gaf aan de prestatie in Parijs (1-3-winst, red), maar met 10 man hadden we beter kunnen doen. Dit jonge team heeft nog wat tijd nodig."