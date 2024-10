Peter Vandenbempt zag "angstaanjagend halfuur" van Duivels in Italië: "Voor mij was dat toch de échte waardemeter"

vr 11 oktober 2024 06:07

Hoe schat je het gelijkspel van de Rode Duivels tegen Italië nu in? Een halfuur acteerden de Belgen dramatisch, maar nadien zorgde een rode kaart voor een totaal ander wedstrijdbeeld. Peter Vandenbempt, onze commentator in Rome, deelt zijn analyse: "Hoopgevend kan ik dit toch moeilijk noemen."

't Is al even voorbij middernacht wanneer Peter Vandenbempt op de luchthaven in Rome de Belgische "match met twee gezichten" nog eens helemaal overschouwt. Geen tijd te verliezen dus - de terugvlucht naar Brussel wacht. En dus maar meteen de vraag: moeten we het dramatische begin onthouden of vooral de hoopgevende reactie na de Italiaanse rode kaart? "Ik vrees toch vooral het eerste", aldus Vandenbempt. "De échte waardemeter was voor mij de periode dat beide ploegen met 11 op het veld stonden. En dan was het eerste halfuur toch ronduit angstaanjagend van de Duivels. Het leek echt op een dramatische avond uit te draaien." "Defensief klopte er niks", somt onze commentator een eerste pijnpunt op. "De pressing van de Duivels werkte niet. En de keuze om Doku in balverlies achter Dimarco te laten rennen evenmin. Ik had de indruk dat ook Debast vaak twijfelde wat hij precies moest doen. Voorts zag De Cuyper er bij beide tegengoals niet goed uit.

Het Belgische basiselftal gisteravond in Rome. "In de beginformatie was deze ploeg helemaal kansloos", stelt Peter Vandenbempt vast.

"Goeie dingen na de rode kaart"

"Aan de bal deden de Belgen evenmin iets. De Duivels werden helemaal gedomineerd door Italië, zonder zelf tempo te maken of aanstalten te maken om aan te vallen. In de beginformatie was deze ploeg helemaal kansloos", stelt Peter Vandenbempt. "Maar de rode kaart zorgde voor een keerpunt in de partij - dat gaf Tedesco achteraf zelf toe. Nadien deden de Belgen wel goeie dingen en viel Italië plots zwaar tegen." "Toch stelde ik vast dat de Duivels ook tegen 10 man relatief weinig gecreëerd hebben. Chapeau voor de stilstaande fases - cruciaal in het moderne voetbal - maar daarbuiten was er eigenlijk maar één echte kans voor Openda."

Ook Charles De Ketelaere heeft zijn kans niet echt gegrepen - ik had veel meer van hem verwacht. Peter Vandenbempt

"Die laatste blijft toch een probleem in het shirt van de nationale ploeg. Openda verloor quasi elk duel, pas na rust beterde het een beetje." "Ook een afwezige Charles De Ketelaere heeft zijn kans niet gegrepen - ik had veel meer van hem verwacht. En Doku kon pas in de tweede helft dreigen. Zet hem dus maar gewoon op links of in zijn normale positie, want dit werkte niet." "Kijk, een punt tegen Italië is in principe goed, maar hoopgevend kan ik deze prestaties gezien de omstandigheden moeilijk noemen." "Het maakt de afspraak over 3 dagen tegen Frankrijk alleen maar boeiender. Tonen de Duivels dan wel iets tegen een voltallig elftal? Het zal nodig zijn om de kansen gaaf te houden om bij de eerste twee te eindigen in de Nations League." "Op naar maandag, dus!"