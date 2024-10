Sporza-surfer is duidelijk: vooral "dramatische eerste helft" van de Rode Duivels is blijven hangen

De Nations League-interland van de Rode Duivels in Rome tegen Italië was er een met 2 gezichten. In de eerste helft waren de Belgen nergens, maar wanneer Italië met tien viel, herleefde de nationale ploeg. Daarom vroegen wij in onze poll: wat heb jij onthouden van de wedstrijd tegen Italië? Vooral de "dramatische eerste helft, zo bleek. Bekijk de resultaten hieronder.