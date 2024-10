Bondscoach Tedesco verdedigt keuze voor Doku als wingback en geeft toe: "Rode kaart hielp ons enorm"

Na een wedstrijd met twee gezichten kan een coach niet anders dan toegeven dat er fouten zijn gemaakt. Zo deelde Domenico Tedesco dat het wedstrijdplan in balverlies niet naar behoren werd uitgevoerd. "Onze pressing werkte niet", zocht de bondscoach, die ook vragen over de positie van Doku pareerde, naar een verklaring

"We hadden het echt moeilijk en de rode kaart heeft ons enorm geholpen", geeft de keuzeheer toe.

"In balbezit hielden we ons aan het plan, maar zonder bal stonden we te hoog. De Italianen hadden steeds een overtal op het middenveld. Dus onze pressing werkte niet."

Ook Domenico Tedesco zag twee verschillende wedstrijden van zijn Rode Duivels . "Het zelfvertrouwen van de Italianen groeide alleen maar na de 1-0, dus hadden we het erg moeilijk om ons weer in de match te knokken."

"We weten dat we beter kunnen, maar die snelle tegengoal gooide wel alle plannen overhoop."

Die toegift volstond niet helemaal voor de aanwezige journalisten. Zij wilden weten waarom de bondscoach plots Jeremy Doku als wingback posteerde.

"We wilden de bal meer en in balbezit zou hij hoger kunnen spelen", haalt Tedesco zijn schouders op. "We hebben het besproken en hadden meerdere redenen om het te proberen. Bij City speelde hij er erg goed."

"Daarenboven werd hij tegen Frankrijk op links steeds dubbel gedekt. Als hij de achterlijn haalt, is het moeilijker om hem dubbel te beteugelen. Zou ik het nog eens doen? Het is geen onmogelijke wijziging, hoor. Toegegeven, het ging beter na de switch naar links. Die voerde ik al door voor de rode kaart."

En dat de Duivels geen grote kansen meer kregen - op de mogelijke penaltyfout op Openda na - in het slot? "Ik ben een Italiaan, hè", grijnst Tedesco.

"Tegen tien Italianen is het vaak nog moeilijker om te scoren. Ze weten wel hoe ze moeten verdedigen. Vanaf ze inzakken - wat gebeurde na de rode kaart - wordt het moeilijker. Maar het klopt: we moeten gewoon nog zuiverder voetballen in de zone van de waarheid."