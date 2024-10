Harde kern van Anderlecht slaat mea culpa voor wangedrag leden in Spanje: "Lessen trekken uit dit fiasco"

di 8 oktober 2024 21:33

Mauves Army, de harde kern van Anderlecht, trekt het boetekleed aan en veronschuldigt zich in een uitgebreid communiqué op Facebook voor de wantoestanden bij de Europese verplaatsing naar San Sebastian vorige week. "We hebben collectief gefaald. We trekken hier lessen uit en zullen stappen ondernemen om het voortbestaan van de groep te waarborgen."

Flashback naar vorige week donderdag voor de Europa League-afspraak op Real Sociedad. "Wat een feestelijke viering had moeten zijn voor onze 400e verplaatsing, veranderde helaas in een nachtmerrie", opende het betoog.



In het Estadion Anoeta braken Anderlecht-supporters stoeltjes af, waarmee ze de thuisfans bekogelden. De match moest even stilgelegd worden. Eerder hadden hooligans in de binnenstad ook al amok gemaakt. Real Sociedad sprak er schande van. "Je kunt niet naar het voetbal komen om een klootzak te zijn", sakkerde kapitein Mikel Oyarzabal.



Dat de fans na de wedstrijd ook nog gegroet werden door de Anderlecht-spelers, vond men in San Sebastian "onbegrijpelijk". Zondag gebeurde dat na de 3-0-zege tegen Standard niet. Mauves Army werd gepasseerd.



Dat moet hard aankomen bij de Ultras. "Sinds 21 januari 2003 werken wij als groep onafgebroken aan het verkrijgen van erkenning en respect binnen de Anderlecht-familie, met een bijzondere focus op onze tribune."



De groep heeft één doel voor ogen: "Anderlecht en zijn tribunes op de kaart zetten."



Voor hun daden is geen enkel excuus. We veroordelen ten zeerste het gedrag van de betrokkenen en nemen als groep de volledige verantwoordelijkheid op ons. Mauves Army

Vorige week liep het helemaal mis: "Afgelopen donderdag hebben wij collectief gefaald in het beheersen van het gedrag van enkele leden. Voor hun daden is geen enkel excuus, we kunnen enkel de feiten erkennen."



"Die dag vonden meerdere incidenten plaats, waardoor de situatie uit de hand liep en we de controle verloren. We hebben de ernst hiervan zwaar onderschat, waardoor roekeloosheid de overhand kreeg op gezond verstand."



De harde kern beseft dat ze iets goed te maken hebben. "Wij willen vandaag met dit communiqué onze oprechte excuses aanbieden. Een welgemeen excuus aan de club, waarmee we in de afgelopen seizoenen een vertrouwensrelatie hebben opgebouwd, aan de spelers en aan het gehele Anderlecht-publiek."

Het zal tijd en inspanning vergen om de gemaakte fouten recht te zetten. Mauves Army