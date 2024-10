Real Sociedad spreekt "schande" over gedrag van fans én spelers Anderlecht: "Kom niet naar het voetbal om een klootzak te zijn"

Een zege overschaduwd door wangedrag in de tribunes. Het bezoek van Anderlecht aan Real Sociedad lijkt nog een tijdje na te zinderen. Enkele hooligans van paars-wit gooiden objecten naar de thuisfans, die hun vak moesten verlaten. Onder meer Colin Coosesemans en Théo Leoni maanden hun achterban aan tot kalmte, 8 supporters zijn opgepakt. "Een schande", klonk het achteraf bij Sociedad.

Een vrees die donderdag terecht bleek. In de aanloop naar de match zorgden heel wat meegereisde fans van paars-wit voor onrust in de binnenstad.

De scheidsrechter besloot om de ploegen niet naar binnen te sturen, maar legde het spel wel even stil. Coosemans en Leoni probeerden vanaf het veld de gemoederen te bedaren door hun fans aan te manen tot kalmte. De Spaanse politie deed dat met de harde hand door bijzonder stevig in te grijpen.

Uren later gingen de misdragingen verder in het stadion. Tijdens de wedstrijd tegen Sociedad haalden enkele hooligans een veiligheidsscherm neer en gooiden ze stoeltjes richting de thuisfans, die hun vak zelfs moesten verlaten.

"Je kunt niet naar het voetbal komen om een klootzak te zijn", foeterde Oyarzabal wat later tegenover de pers. "Mensen gaan naar huis omdat er idioten met dingen gooien. De UEFA moet zijn verantwoordelijkheid nemen. We waren al 15 minuten aan het zeggen dat de match gestopt moest worden, maar ze deden niks."

Na het laatste fluitsignaal was niet de overwinning van Anderlecht hét gespreksonderwerp, maar wel het gedrag van de meegereisde fans.

Iemand zal een einde moeten maken aan deze situatie, want we hebben een serieus probleem.

Ook trainer Imanol Alguacil veroordeelde de gebeurtenissen: "Het is een schande. We moesten de partij stopgezet hebben. Iemand zal een einde moeten maken aan deze situatie, want we hebben een serieus probleem. Ik snap ook niet dat de Belgische spelers nog gingen applaudisseren voor die mensen."

Anderlecht excuseert zich: "Onbegrijpelijk dat dit nog kan gebeuren"

Na afloop excuseerde Anderlecht zich bij Real Sociedad voor de gebeurtenissen in Spanje. "We gaan het rapport van de UEFA moeten afwachten om te zien wat er allemaal exact gebeurd is", aldus woordvoerder Mathias Declercq.

"We willen dit als club zonder omwegen veroordelen en we willen ons ook excuseren bij de club en de fans. Dit totaal ontoelaatbaar gedrag heeft geen plaats in het voetbal."

"Wij hebben ook nog een voorwaardelijke sanctie boven ons hoofd hangen na de incidenten in West Ham twee seizoenen geleden. Het kan dat de UEFA die activeert en dat we dus een uitwedstrijd zonder supporters moeten spelen. Des te meer onbegrijpelijk dat dit nog kan gebeuren."