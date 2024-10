Protest van harde kern Anderlecht valt niet in goede aarde bij andere Anderlecht-fans

Anderlecht-spits Mario Stroeykens reageerde na de match bedachtzaam op de actie. "We moeten dat kunnen respecteren, iedereen heeft het recht om zelf te beslissen wat ze doen. Ze hebben een signaal willen geven naar de buitenwereld. Dat moeten we accepteren."



"Het is niet dat we daarmee akkoord zijn gegaan, maar we moeten het respecteren. Meer wil ik daarover ook niet zeggen. Je wint 3-0 en dan is iedereen content. We onthouden alleen het positieve."



Een speler wil natuurlijk de hele match steun. "Zeker in zo'n wedstrijd. Het is ook jammer, omdat we na onze winst donderdag daar samen hadden kunnen van genieten met de fans bij een mooie wedstrijd op zondag."