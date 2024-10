Eerste horde is genomen op Motorcross der Naties: Belgen plaatsen zich als 8e voor finale

De Belgen hebben zich gekwalificeerd voor de finale tijdens de Motorcross der Naties. De Red Knights werden 8e in de kwalificaties, de top 19 stootte door naar de A-finale. Een opsteker voor onze landgenoten, die veel onzekerheid kenden over hun deelname aan de prestigieuze race.

Rijden ze of rijden ze niet?

Dat was vorige week de vraag over de Belgische motorcrossers. Lucas Coenen offerde zich alsnog op voor het team, waardoor ze aan de start stonden van de Motorcross der Naties.

De eerste horde hebben ze alvast genomen. Spanje was de beste in de kwalificaties, voor Frankrijk en Australië. Het Belgische team van bondscoach Joël Roelants werd achtste, net voor de Amerikaanse ploeg van bondscoach Roger De Coster.

Het beste Belgische resultaat van de dag kwam van Lucas Coenen, die tweede werd in de MX2-klasse, de categorie waarin hij vicewereldkampioen werd. Jago Geerts finishte als negende in de Open-categorie, Brent Van doninck werd negentiende in de MXGP-klasse. De twee beste resultaten telden mee in de eindafrekening.

Zondag komen de drie rijders opnieuw in actie, in elk twee races. Om 14.10 uur openen de MXGP- en MX2-rijders. Vervolgens is er om 15.40 uur een wedstrijd met de crossers in de MX2- en Open-categorie.

De Motorcross der Naties wordt vanaf 17.08 uur beslist met een race voor rijders in de Open- en MXGP-klasse. De vijf beste resultaten worden in rekening genomen.