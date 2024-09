Bondscoach is opgelucht na motorcross-soap: "Lucas Coenen gaat vol voor de overwinning met de MX2-motor"

Crossen, niet crossen, toch crossen. De Belgische selectie voor de Motorcross der Naties, komend weekend in Engeland, heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Uiteindelijk heeft toptalent Lucas Coenen (17) toch voor de MX2-motor gekozen. Bondscoach Joel Roelants reageert opgelucht.

Van plan A, naar plan B, naar plan C. Bondscoach Joel Roelants heeft flink moeten zwoegen om zijn team voor de Motorcross der Naties rond te krijgen.

Midden augustus maakte bondscoach Joel Roelants zijn allereerste selectie bekend.

De Belgische Red Knights zouden met de jongste ploeg ooit in actie komen op de Motorcross der Naties. Liam Everts was net 20 geworden, de broers Coenen blazen in november 18 kaarsjes uit.

"Het waren ook de enige fitte rijders op dat moment", legt Roelants uit.

Toptalent Lucas Coenen zou niet met zijn MX2-motor (250 cc), maar de zwaardere MXGP- of 450 cc-motor crossen in Engeland.

"Op zijn verzoek", zegt de bondscoach. "Wat ik ook een goede keuze vond."

"Ik ben ervan overtuigd dat Lucas nu al bij de wereldtop aanleunt in de MXGP-klasse."