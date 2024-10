5 vragen en antwoorden over de Motorcross der Naties, "de Olympische Spelen voor een motorcrosser"

Komend weekend staat in Engeland het sluitstuk van het motorcross-seizoen op de agenda: de Motorcross der Naties. Oud-internationals en meervoudige wereldkampioenen Joël Smets en Stefan Everts beantwoorden 5 vragen over de prestigieuze landenwedstrijd.

"In zijn jeugdige onervarenheid had hij tegen de bondscoach gezegd dat hij liever niet met de 250 cc-motor wilde rijden", gaat Smets voort.

Coenen is vicewereldkampioen in de MX2-klasse. Volgend seizoen maakt de 17-jarige rijder (waarschijnlijk) al de overstap naar het zwaardere MXGP-kampioenschap.

"Lucas Coenen zou oorspronkelijk met een MXGP- of 450 cc-motor rijden", legt Joël Smets uit. "Daar had hij zich weken op voorbereid en naar uitgekeken."

Even zag het ernaar uit dat België de handdoek in de ring moest gooien. Sacha Coenen en Liam Everts vielen geblesseerd uit en niemand wou met de MX2-motor (250 cc) crossen.

België staat 15 keer op de erelijst van de Motorcross der Naties. En als het geen goud greep, eindigde het wel op het podium.

De laatste jaren is dat moeilijker geworden. Joël Smets en Stefan Everts kunnen niet anders dan naar de verdwenen circuits kijken in ons land.

"We hebben altijd een brede visvijver gehad. Die is nu een pak kleiner geworden, zo simpel is het", stelt Smets.

Talenten moeten nu vaker naar het buitenland uitwijken om te trainen. Geen sinecure voor jonge motorcrossers en hun ouders.

"Motorcross leeft nog altijd in België, maar de laatste 20 jaar worden we in een hoek geduwd", zucht Everts. "Zelfs voor het circuit in Lommel waar elk jaar de WK-manche plaatsvindt."